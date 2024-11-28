壽險業前十月避險成本3263億 全年進逼4000億元

10月美債殖利率全面反彈，帶動壽險業海外投資的避險工具大宗CS（換匯）年化成本再度走揚，業者避險比率也仍在69%高檔，使10月壽險業避險成本330億元，月增3%，連三個月逾300億元，累計前十月3,263億元，全年進逼4,000億元續刷史上新高。

一家壽險業者指出，10月台幣貶值1.2%理應帶動整體避險成本下降，但有大型壽險業者大做一籃子替代避險，想省避險成本、卻反讓匯兌損失大增，結果沒賺反賠。

一籃子替代避險有效性降低，也反映在10月台幣貶值，壽險業產生了兌換利益1545億元，卻全被避險契約（指承作衍生性商品）吃掉，而避險契約衍生的避險成本也攀升到330億元高檔。

又因各家避險策略差異甚大，10月台幣貶值下、外匯準備金卻出現單月沖抵25億元（指轉列盈餘）狀況，使10月壽險業淨匯兌損失縮小到349億元，損失較上月收斂兩成，累計前十月淨匯兌損失2,539億元仍是史上同期最慘。

金管會今天公布壽險業2024年10月兌換損益、避險費用等狀況。據統計，2024年10月美元對台幣貶值1.2%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現1,545億元的兌換利益。

但有部分壽險業者採一籃子貨幣替代避險，使避險契約達1,589億元全數吃掉了兌換利益，加上避險成本330億元，外匯準備金則沖抵了25億元，10月淨匯兌損失349億元。

據金管會數據顯示，10月壽險業避險工具占大宗的CS（換匯）一年期年化成本月增0.33個百分點到2.98%，NDF月減0.71個百分點到3.85%，一增一減。