快訊

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

壽險業全年估穩賺3000億 後市「三好兩壞」全都有川普

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
川普即將重回白宮，其政策牽動全球市場。美聯社
川普即將重回白宮，其政策牽動全球市場。美聯社

10月股匯市順風，抵銷美債殖利率大彈逆風，使10月壽險業稅前盈餘124億元從谷底緩步走揚，月增五成，累計前十月稅前盈餘3,063億元，年增七成，市場認為，全年壽險業獲利可望守穩3,000億元大關，上探兩年新高。前波高點是2021年底賺3,885億元。

法人說，壽險業後市有三好兩壞，三好是11月美國降息，估12月再降一碼，台美利差縮減有助壽險業CS傳統型避險成本下降，二、短期美元強勢，有助匯兌利益，三、川普政策帶動美債殖利率回升，有助壽險再投資收益率。

但兩壞是一、年底台股震盪，壽險業實現資本利得恐銳減，壓縮獲利空間，二、川普政策讓2025年降息幅度恐縮減，美債殖利率曲線趨陡，長天期公債殖利率走升不利壽險業債券評價利益。

整體來看，11~12月台美股市震盪，壽險業賣股補獲利難度加大，但台幣趨貶，有匯兌利益穩盤，估全年應可守穩3,000億元大關。

金管會今天公布10月保險業獲利、淨值和匯兌成本。上半年受惠全球股市齊揚，首季賺960億元，第二季賺1185億元，但8月逢台幣狂升而大虧，使第三季僅賺794億元驟減，10月終見從谷底回魂賺124億元，累計前十月賺3,063億元。

保險局副局長蔡火炎說，10月獲利月增五成，是因台幣貶值及業者實現股票資本利得，前十月獲利年增1,794億元，是因淨投資增加1,498億元，業務承保損失增加107億元、營業費用也增加108億元，因淨投資收益彌補了承保和營業費用，使前十月獲利仍持穩。

10月底壽險業淨值小幅回落到2兆5,796億元，連兩個月走跌，月減951億元是近半年最大減額。

蔡火炎說，單月淨值下滑是因為10月國內外股市波動大，使壽險業採覆蓋法，未實現股票評價利益減少794億元，債券殖利率也走揚，使債券評價利益減少410億元所致。

產險業10月稅前盈餘僅14億元，追平了今年4月最低點，月減42%，累計前十月稅前盈餘235億元，年增63%。業者說，10月產險業獲利月減四成，是因9月基期較高且10月有大額火險理賠提損所致。

10月產壽險業單月稅前盈餘138億元，月增三成，累計前十月產壽險業賺3,298億元，年增七成。

債券 壽險業 川普 殖利率 降息

延伸閱讀

貿易戰2.0一觸即發 恐影響世界各地？專家分析歐盟、中日韓反擊對策

不滿川普勝選！莎朗史東轟美國「無知傲慢」 猛批：沒受過教育的人

川普揚言加徵關稅引恐慌 韓專家建議政府與美統一利害關係

獨／英業達12月6日揭恩智浦車用合作 川普關稅解方引關注

相關新聞

金融業保管虛擬幣放行！5銀行喊進 明年上半年可見首案

金管會宣布，准許金融業、或金融業與金融科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」並將在2025年元旦起受理申請；據金管會...

壽險業全年估穩賺3000億 後市「三好兩壞」全都有川普

10月股匯市順風，抵銷美債殖利率大彈逆風，使10月壽險業稅前盈餘124億元從谷底緩步走揚，月增五成，累計前十月稅前盈餘3...

獨／「國民的基金」 富蘭克林證券投顧董事、總座異動

投信投顧圈傳出高層人事異動，以「國民的基金」品牌聞名的老牌基金公司-富蘭克林證券投顧總經理黃琡珺12月將升任董事長，並挖...

啪沒了！10月股債衝擊 壽險業淨值蒸發近千億

金管會保險局公布十月底的保險業獲利，其中，壽險業前十月獲利3063億，儘管新台幣匯率在十月當月貶值1.16%，不過在匯率...

市場觀望成交量縮小 新台幣小升1.3分收32.521元

美國感恩節假期到來，市場相對觀望，適逢月底出口商有拋匯需求，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收32.521元，升1....

詐團注意！照會機制上路 非警示帳戶也能被提前凍結

金管會預計最晚周五公告訂定發布「金融機構及提供虛擬資產服務事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，其中最引金融業者矚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。