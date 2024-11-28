快訊

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

金融業保管虛擬幣放行！5銀行喊進 明年上半年可見首案

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，准許金融業、或金融業與金融科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」並將在2025年元旦起受理申請。路透社
金管會宣布，准許金融業、或金融業與金融科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」並將在2025年元旦起受理申請。路透社

金管會宣布，准許金融業、或金融業與金融科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」並將在2025年元旦起受理申請；據金管會掌握，已有5大民營銀行表達承做興趣，潛在客戶是虛擬交易所，預計明年上半年，虛擬幣保管業務第一案可望問世。

此政策對銀行來說，可提升手續費收入，如國外是依保管資產規模的一定比例收費，也可透過這一小步的「起點」介入虛擬資產，探索虛擬世界商機的新機會。

虛擬貨幣交易所而言，有一部分虛擬幣交付給第三方，可提升安全性，對投資人來說，有銀行介入可提升虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更安心，金融業、虛擬貨幣交易所和投資人同享利多。

金融業如何「保管」虛擬幣？官員說，一、保管客戶私鑰，如客戶手上一連串英數字，放入實體保管箱或存在USB中，二、銀行業用演算法保管私鑰，牽涉到各銀行技術與資安標準，因風險較高、經驗少，傳統銀行做不多。

金管會是在10月初對外預告銀行、券商申請「虛擬資產保管業務」的試辦規劃並蒐集外界意見，今天正式發布相關申請資料及問答集，並宣布從2025年元旦起受理業者申請業務試辦。

依金管會規劃，業務範圍僅限「虛擬資產保管」僅限虛擬通貨，如比特幣等，不包括RWA（資產代幣化）和NFT等。潛在客戶仍以國內26家已簽屬洗錢防制法遵聲明的VASP業者為主，若有保管國外VASP業者也可以申請。

申請期間從2025年元旦起到4月底截止，未來是否全面開辦，將視試辦結果而定；申請業者也從銀行、券商，擴大到金融業、及金融業與金融科技業合作者，等於申請者範圍擴大。

審查期間是兩個月，業者也可先申請輔導，試辦期間是六個月。官員說，申請金融機構沒有資格限制，主要是看安全、風險管理辦理情況。

申請文件有七項：保管模式、客戶服務、法遵、組織分工與管理、安全性、資產隔離與財務會計制度，以國外來說，首重安全性、洗錢防制等，例如當錢包中有非法虛擬貨幣遭扣押時，是否會整個錢包都被扣押。

洗錢防制法 虛擬貨幣 金管會 金融業

延伸閱讀

辦信用卡後遭銀行狂call問信貸 他搬出「3字機關」回嗆從此天下太平

一聲「老婆」婦人秒暈船…欲貸款30萬投資虛擬貨幣 警及時勸阻

租賃設專法 公會爭發言權

金管會：微電車納保強制險過渡期將屆 近19萬輛投保

相關新聞

金融業保管虛擬幣放行！5銀行喊進 明年上半年可見首案

金管會宣布，准許金融業、或金融業與金融科技業合作者，均可申請「虛擬資產保管業務」並將在2025年元旦起受理申請；據金管會...

壽險業全年估穩賺3000億 後市「三好兩壞」全都有川普

10月股匯市順風，抵銷美債殖利率大彈逆風，使10月壽險業稅前盈餘124億元從谷底緩步走揚，月增五成，累計前十月稅前盈餘3...

獨／「國民的基金」 富蘭克林證券投顧董事、總座異動

投信投顧圈傳出高層人事異動，以「國民的基金」品牌聞名的老牌基金公司-富蘭克林證券投顧總經理黃琡珺12月將升任董事長，並挖...

啪沒了！10月股債衝擊 壽險業淨值蒸發近千億

金管會保險局公布十月底的保險業獲利，其中，壽險業前十月獲利3063億，儘管新台幣匯率在十月當月貶值1.16%，不過在匯率...

市場觀望成交量縮小 新台幣小升1.3分收32.521元

美國感恩節假期到來，市場相對觀望，適逢月底出口商有拋匯需求，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收32.521元，升1....

詐團注意！照會機制上路 非警示帳戶也能被提前凍結

金管會預計最晚周五公告訂定發布「金融機構及提供虛擬資產服務事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，其中最引金融業者矚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。