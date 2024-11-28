快訊

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治

天價違約金怎辦？NewJeans29日凌晨退出公司 痛訴HYBE信任破裂

101董事長賈永婕聖誕點燈 表示近期來客數成長30%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

賈永婕28日參加台北101聖誕點燈晚會活動，面對日前遭指控涉及不當開除員工與公器私用的爭議，今天樂觀表示「心情好得不得了」，並指出在101上班「血拼可以治百病」。

目前，台北101觀景台舉辦的「夢想高飛」特展展出了日本職棒球星大谷翔平的50/50紀念球，吸引了大批遊客。賈永婕透露，觀景台平日人潮因此增加約1500人次，假日則多出約2000人次，假日人流接近上限7000人，整體成長約30%。

此外，她也提到，台北101正與棒協積極洽談，希望展出12強棒球賽中台灣隊奪冠的冠軍獎盃和紀念球。她保證這些紀念物將都會公開展出，且目前雙方工作人員已開始接洽，棒協態度正面，然而是否能在台北101展出仍有待確認。

台北101耶誕節主題「夢想高飛」結合節慶活動、公益與設計師創意，台北101邀請大家一起將愛與關懷分享給弱勢族群，由台北101發起的《夢想高飛 公益點燈專案》，號召企業在台北101大樓外牆點燈，所得金額將全數用於贊助台灣基層棒球發展或協助偏鄉兒童發展。

台北101 棒協 賈永婕

延伸閱讀

不只大谷翔平50轟紀念球 台北101爭取展出「中華隊冠軍球」

前101董事長宋文琪怒批「抹黑無辜前同仁」 賈永婕回應揭真相

賈永婕到底做錯了什麼？陳沂「揭1關鍵」釣出本尊5字回應

賈永婕20年好友揭她「女星人設崩塌」：去做俠女真的很有毛病

相關新聞

獨／「國民的基金」 富蘭克林證券投顧董事、總座異動

投信投顧圈傳出高層人事異動，以「國民的基金」品牌聞名的老牌基金公司-富蘭克林證券投顧總經理黃琡珺12月將升任董事長，並挖...

啪沒了！10月股債衝擊 壽險業淨值蒸發近千億

金管會保險局公布十月底的保險業獲利，其中，壽險業前十月獲利3063億，儘管新台幣匯率在十月當月貶值1.16%，不過在匯率...

市場觀望成交量縮小 新台幣小升1.3分收32.521元

美國感恩節假期到來，市場相對觀望，適逢月底出口商有拋匯需求，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收32.521元，升1....

詐團注意！照會機制上路 非警示帳戶也能被提前凍結

金管會預計最晚周五公告訂定發布「金融機構及提供虛擬資產服務事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，其中最引金融業者矚...

證交所2024年度上市公司業務宣導會 圓滿落幕

臺灣證券交易所自10月起於台北、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦八場次上市公司業務宣導會，11月26日圓滿結束，經統計上市...

元大證券獲國家人才發展獎 打造令人嚮往的卓越職場

元大證券榮獲由勞動部舉辦的國家人才發展獎，該獎為我國人力資源領域首屈一指的尊榮獎項，以國家訓練品質獎為基礎核心，結合國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。