101董事長賈永婕聖誕點燈 表示近期來客數成長30%

賈永婕28日參加台北101聖誕點燈晚會活動，面對日前遭指控涉及不當開除員工與公器私用的爭議，今天樂觀表示「心情好得不得了」，並指出在101上班「血拼可以治百病」。

目前，台北101觀景台舉辦的「夢想高飛」特展展出了日本職棒球星大谷翔平的50/50紀念球，吸引了大批遊客。賈永婕透露，觀景台平日人潮因此增加約1500人次，假日則多出約2000人次，假日人流接近上限7000人，整體成長約30%。

此外，她也提到，台北101正與棒協積極洽談，希望展出12強棒球賽中台灣隊奪冠的冠軍獎盃和紀念球。她保證這些紀念物將都會公開展出，且目前雙方工作人員已開始接洽，棒協態度正面，然而是否能在台北101展出仍有待確認。

台北101耶誕節主題「夢想高飛」結合節慶活動、公益與設計師創意，台北101邀請大家一起將愛與關懷分享給弱勢族群，由台北101發起的《夢想高飛 公益點燈專案》，號召企業在台北101大樓外牆點燈，所得金額將全數用於贊助台灣基層棒球發展或協助偏鄉兒童發展。