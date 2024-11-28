獨／「國民的基金」 富蘭克林證券投顧董事、總座異動

投信投顧圈傳出高層人事異動，以「國民的基金」品牌聞名的老牌基金公司-富蘭克林證券投顧總經理黃琡珺12月將升任董事長，並挖角第一金投信業務主管李汪旗接任投顧總座，將聯手為富蘭克林再創基金業務新扉頁。

富蘭克林證券投顧為台灣第一家顧問美國註冊基金的基金業者，由有「台灣基金教父」之稱的劉吉人創立於1991年，在台灣民眾、銀行理財專員聽到「基金」以為是「雞精」的年代，便將「富蘭克林坦伯頓」品牌從美國引介進入台灣，投注大量財力、人力進行基金教育宣導；走過33個年頭，目前除代理富蘭克林坦伯頓系列基金外，並取得美盛全球系列基金總代理人資格，統計至10月底，在台總代理的基金數目已有76檔，再加上可供銷售與顧問服務的富蘭克林華美投信31檔基金，總基金數已擴增到107檔，產品線在國內基金公司居前段班。

黃琡珺為富蘭克林證券投顧創始員工，跟著劉吉人一路篳路藍縷打下台灣基金江山，為人低調務實，歷練研究、業務等各單位，在2020年升任總經理，如今將再升任董事長。

而即將接任富蘭克林投顧總經理的李汪旗早期服務於外商基金公司，曾任富達投信通路業務部副總經理、鋒裕投顧Sales Director、先鋒投顧投資研究部副總經理，後受邀至第一金投信擔任行銷業務處資深協理，再升任行銷業務處處主管暨副總經理。

據悉，李汪旗於第一金投信任期至11月30日，未來第一金投信行銷業務處處主管將由總經理廖文偉總經理兼任，自12月1日生效。