金融打詐子法上路！銀行跨行照會抓詐騙、返還款項更快

「金融打詐子法」預告期滿，29日正式上路，銀行業已在日前接到通知，未來在加強照會機制下，只要銀行發現疑似詐騙案，可向其他銀行照會、甚至請求提供詐騙款項的收款帳戶姓名等資訊，並主動提供異常帳號通報司法警察機關，達到即時攔阻以及加快返還給受害者遭詐金額。

金管會指出，打詐專法第8條至第11條，授權訂定金融打詐子法，內容分為六章、共計70條條文，主要就「金融機構」及「虛擬資產服務商」兩個主體，針對「存款帳戶」、「電子支付帳戶」、「信用卡」以及「虛擬帳戶」四個管理標的，分別規範四大機制：同業照會、通報司法警察機關、金警聯防、被害人遭詐騙匯出款項返還。

金管會銀行局副局長林志吉28日解釋，過去詐欺集團會利用多層帳戶「過水」漏洞，在第一層、第二層甚至第三層帳戶沒有受害人，無法通報為警示帳戶。

林志吉指出，金融打詐子法上路後，這些過去沒有受害人的疑似詐騙帳戶，只要銀行發現有異常態樣，就可以通報給司法警察機構，並依照其指示控管，包括圈存遭詐欺款項等等。

最重要的是，金融打詐子法訂定銀行間照會機制。林志吉舉例，未來受害者透過匯款A銀行，向受款B銀行照會，B銀行可以依照A銀行請求，提供「存款帳戶戶名、開戶日期、年齡、職業類別以及開戶後的交易目的」等等，甚至可以知道，該存款帳戶交易過去是否已經受到銀行監控，包括銀行過去可能認為這帳戶短期有密集大筆金額匯入匯出，而啟動的若干監控措施等。

林志吉解釋，過去曾發生，電商業者提供帳號，受害人因不知道詐騙者姓名，加上銀行無法提供基本資料給匯款人，導致糾紛。

林志吉強調，這次照會機制還涵蓋，假設受款銀行警覺，認為該戶頭有疑似詐欺，可以照會給匯款銀行。

最後，納入被害人遭詐騙匯出款項的返還作業。未來即便帳戶所有人不出面，在金融打詐子法之下，也可以加快返還程序。

林志吉解釋，過去曾經發生案例，無知開戶人提供帳戶給詐騙集團後，避不出面，導致匯入帳戶詐騙款項要返還給被害人時，警察得協尋一個多月，子法啟動後，即便帳戶持有人不出面，警方將可以指示受款機構返還，只要警方很確定這一筆款項來自受害人，但假設詐騙情節複雜，例如涉及多位受害人以及複雜時間差，還是必須等待法院程序。