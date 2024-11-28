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啪沒了！10月股債衝擊 壽險業淨值蒸發近千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
10月股債衝擊，金管會統計壽險業淨值蒸發近千億。示意圖／ingimage
10月股債衝擊，金管會統計壽險業淨值蒸發近千億。示意圖／ingimage

金管會保險局公布十月底的保險業獲利，其中，壽險業前十月獲利3063億，儘管新台幣匯率在十月當月貶值1.16%，不過在匯率避險成本上揚吃掉匯兌獲利之下，反而再產生349億的匯兌淨損，加上壽險業者在股債評價損失的衝擊之下，能獲利了結的台股部位越來越有限，單月獲利僅在124億水準。

根據保險局公布最新統計，保險業稅前損益113年10月底為3298億元，較去年同期增加1360億元、70.2%。其中壽險業稅前損益為3,063億元，較去年同期增加1269億元、70.7%；產險業稅前損益為235億元，較去年同期增加91億元、63.2%。

此外，壽險業十月底的淨值為2兆5796億，10月單月淨值減少950億，對此保險局副局長蔡火炎說明原因，主要和股債市的價損衝擊之下的股債投資評價損失有關，其中，股票評價減少794億，另外債券評價損益減少410億，造成整體淨值減損近千億。

不過另一方面，壽險業在十月大賣台股獲利893億，仍成為支撐單月獲利124億的「台柱」，對此蔡火炎說明，壽險業的10月份業務承保損失664億，淨投資利益893億，營業費用105億；而產險業在10月分別有525億的業務承保淨利益，財投淨利95億。

保險局統計也顯示，儘管新台幣匯率在10月貶值1.16%，使外幣資產或負債因匯率變動產生之評價及處分損益有5658億元，10月單月就有1545億的兌換利益，另外，匯率避險衍生性金融商品的換匯成本的評價損失和避險成本，在10月分別增加了1589億、330億，因此吃掉了兌換利益，雖然淨提存在10月減少了25億，但最後10月單月的匯兌淨損仍新增了349億。

保險局也統計，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為1552億元，較112年底增加632億元，其中，113年10月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為-2,593億元（10月單月再有淨損349億），同期間壽險業國外投資淨利益(包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動)為6858億元，國內4910億，淨變動為-632億，所以三項合計1兆1136億元。

台幣匯率 壽險業

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