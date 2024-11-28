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富邦產險與星宇航空合推「一站式購足」創新保險服務

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

今年即將邁入尾聲，聖誕節、新年元旦、農曆春節假期接踵而來，許多民眾開始安排出國行程，為提供民眾更便利的海外旅遊服務，富邦產險與星宇航空自今年7月起合作推出「一站式購足」創新保險服務，在12月底前祭出好康優惠，於星宇航空官網購買機票後，並完成網路投保富邦產險「海外旅平險+不便險」，即有機會獲得東南亞不限航點來回機票。

富邦產險說明，與星宇航空合作的「一站式購足」創新保險服務，民眾於星宇航空官網完成機票購買後，即可接續投保「海外旅平險+不便險」，亦可於後續進入行程管理頁面輸入訂位代號或電子機票號碼和英文姓名後投保，步驟簡單好操作。富邦產險提供多元保費支付方式，客戶可選擇信用卡、帳戶扣款、LINE Pay及其他電子支付等方式支付保費，完成投保後更可快速取得電子保單。

根據富邦產險官網統計，7月至10月透過創新保險服務之客戶，以前往日本佔大宗，其次為泰國、新加坡、馬來西亞和越南，旅遊的天數則以5天佔最多，此外，更有近一半客戶選擇保額1200萬的「身故及失能保障」，代表客戶對於在旅程中意外具備較高風險意識。

富邦產險進一步說明，富邦產險官網的「海外旅平險+不便險」，除身故失能、傷害醫療保障外，更涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等六大旅遊不便險保障。特別是「XL2方案」，除了有最高150萬的海外突發疾病健康醫療險、班機延誤險保期內最高2.8萬元(以各延誤8小時及理賠二次事故為例)外，若發生旅程取消或更改的情況，最高則各給付10萬元(保期內實支實付)，抵達國外目的地行李延誤6小時後仍未取得，則依保單約定定額給付1萬元。此外，富邦產險希望提供保戶最全面的旅遊保障，更額外提供食品中毒補償險、行動電話被竊險及改降非原定機場費用險。

為持續推廣「一站式購足」網路投保服務，富邦產險與星宇航空也祭出好康優惠，即日起至12月底，於星宇航空官網購買機票後完成網路投保「海外旅平險+不便險」，免登錄即可獲得「東南亞不限航點來回經濟艙機票」抽獎資格，每投保一次即多一次中獎機會，欲了解相關資訊，可至專屬活動官網查詢，或登入星宇行程管理立即投保。

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