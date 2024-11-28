中信產險董事宣導金融防詐 董事員工皆為反詐種子

「防詐5不，有記起來了嗎？」中國信託產物保險公司（簡稱「中信產險」）董事化身客服人員，分享反金融詐騙5「不」妙計。詐騙手法日新月異，中信產險董事走進第一線帶頭宣導，更邀請檢察官面授機宜如何識詐與防詐，期望從董事到每位員工，都是反詐騙的第一道防線。

詐騙態樣百百款，金融詐騙案例更是層出不窮，中信產險邀請派駐金管會新北地檢署李秉錡檢察官實務分享「公平待客及防詐」，中信產險董事長許東敏與6位董事許舒博、許文彥、周冠男、林靜雯、邱奕嘉、李明璋，及中信產險主管總動員，掌握識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大作法，幫助客戶減少接觸、減少誤信、減少損害，達成反詐三「減」目標，進一步降低金融詐騙、落實公平待客。

獨董周冠男親自於接待櫃台協助客戶辦理業務，引導長者顧先生完成填寫理賠申請表單，熱心傳授防詐5「不」妙計，客戶跟著複誦「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不給」個人資料、「不點」未知連結及「不怕」莫名威脅，大讚簡單好記。董事從第一線客服視角掌握客戶需求，發掘可優化的服務旅程，更藉由教育訓練成為種子部隊，向下傳承反詐新知與觀念，讓阻詐與公平待客內化為員工DNA。

秉持待客用心、客戶安心，中信產險從員工、主管到董事皆為公平待客的推廣大使，今年亦優化多項公平待客行動方案，每月跟催進度確保落地執行，特別針對防詐和減少申訴面向，安排多元教育訓練、優化流程、月月檢視持續精進，期望提供保戶更優質的服務體驗，成為客戶最信賴的保險夥伴。