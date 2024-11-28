證交所買「愛情的騙子」版權 號召券商拍反詐廣告 引爆金融圈「笑果」

詐團猖獗，金融三業展開全體總動員，除了一起從非實名制社群平台停放廣告之外，證交所更用心良苦展開行動，向券商發起拍廣告短片來向股民們宣導阻詐，並且特別買下了原唱為陳小雲的「愛情的騙子」，把歌名改成「愛錢的騙子」，並且找來名歌手王彩樺代唱，不過因為多家券商拍出來實在「笑果十足」，因此已在金融業者之間被戲稱形容為「史上最大的災難片廣告」。

目前連同證交所自己拍的，加上元富證券、群益金鼎券商、富邦證券、台新證券、兆豐金和兆豐證券、國泰證券所拍的「愛情的騙子」廣告，已經快十支，在YOUTUBE都看得到，元富證券董事長，也是券商公會理事長陳俊宏帶著總經理一起拍，其他券商的也都是高階主管率領員工一起來拍「帶動唱」廣告，許多金融圈業者一看這些帶動唱的畫面，都捧腹大笑，並期待下一次輪到哪家券商的「作品」上場。

在廣告的最後，也喊出證交所的「5D」（don’t）宣言：不接陌生來電，不點未知連結、不聽投資明牌、不怕陌名威脅、不給個人資料。證交所買下歌曲版權之後，被「魔改」的反詐歌詞如下：