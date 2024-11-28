快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

市場觀望成交量縮小 新台幣小升1.3分收32.521元

中央社／ 台北28日電
新台幣兌美元今（28）日收盤收32.521元，升1.3分，終結連2貶。聯合報系資料照
新台幣兌美元今（28）日收盤收32.521元，升1.3分，終結連2貶。聯合報系資料照

美國感恩節假期到來，市場相對觀望，適逢月底出口商有拋匯需求，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收32.521元，升1.3分，終結連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到12.85億美元。

台股今天盤中一度大跌，不過最後僅跌35.88點，收在22298.9點，成交值新台幣3248.12億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超143.29億元。

外匯交易員表示，出口商持續有拋匯需求，帶動新台幣今天偏升整理，不過市場相對觀望，整體交投相對冷清，也讓成交量收斂。

外匯交易員表示，美國10月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.3%，大致符合市場預期。適逢月底有出口商拋匯力道支撐，短期新台幣預料會偏向震盪整理，後續仍要觀察外資在台股動向而定。

根據央行統計，美元指數走貶0.22%，亞洲貨幣多數走揚，日圓升0.13%，新加坡幣升0.08%，韓元跟新台幣都升0.04%，僅人民幣小貶0.04%。

外匯 新台幣 美元

延伸閱讀

選後感恩節聚餐 7成民眾避談政治 避和立場不同者共度

12月台股期指跌15點

整理包／美國感恩節當天這些店不開門 別白跑

DRAM 類股疲弱、傳產逆勢撐盤 台股盤中持續下挫

相關新聞

市場觀望成交量縮小 新台幣小升1.3分收32.521元

美國感恩節假期到來，市場相對觀望，適逢月底出口商有拋匯需求，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收32.521元，升1....

詐團注意！照會機制上路 非警示帳戶也能被提前凍結

金管會預計最晚周五公告訂定發布「金融機構及提供虛擬資產服務事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」，其中最引金融業者矚...

證交所2024年度上市公司業務宣導會 圓滿落幕

臺灣證券交易所自10月起於台北、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦八場次上市公司業務宣導會，11月26日圓滿結束，經統計上市...

元大證券獲國家人才發展獎 打造令人嚮往的卓越職場

元大證券榮獲由勞動部舉辦的國家人才發展獎，該獎為我國人力資源領域首屈一指的尊榮獎項，以國家訓練品質獎為基礎核心，結合國家...

富邦證券、富邦期貨與富邦金控集團工會續簽團體協約 打造和諧職場

為打造勞資和諧的職場環境，富邦證券及富邦期貨11月27日分別與富邦金融控股公司集團（2881）工會續簽團體協約，持續提升...

潤泰新、亞翔等31家上市公司 12月赴證交所開法說

臺灣證券交易所公布，12月預計有潤泰新（9945）、亞翔（6139）等31家上市公司借證交所場地自行辦理法人說明會。統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。