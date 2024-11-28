打詐2.0 金管會提五大努力方向
金管會今日在行政院院會報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版阻詐面向精進措施，金管會指出，未來阻詐將從五大方向推出精進措施，重點包含，推動建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」、督導金融機構辦理防杜人頭公司戶之強化措施、督導發卡機構加強信用卡交易監控機制、配合詐欺犯罪危害防制條例推動VASP相關阻詐規範及配合推動VASP業者自律管理。
金管會亦統計，112年迄今攔阻金額已超逾155億元。
金管會指出，打詐行動綱領2.0版，透過「識詐」、「堵詐」、「防詐」、「阻詐」、「懲詐」，升級為五大面向持續推展跨部會合作，強化跨域合作、運用AI科技防詐共同打擊詐欺犯罪及納管虛擬資產服務提供業者（下稱VASP）為三大工作重點，希望達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的目標。
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