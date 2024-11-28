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服務日韓觀光客及移工 土銀ATM新增7國語言

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
土地銀行ATM自11月28日起提供7國語言操作畫面，包含存提款、轉帳、跨國提款及預借現金等服務。圖/土地銀行提供
土地銀行ATM自11月28日起提供7國語言操作畫面，包含存提款、轉帳、跨國提款及預借現金等服務。圖/土地銀行提供

為增進金融友善服務，土地銀行自11月28日起於ATM提供七國語言操作畫面，提供外國客戶一手掌握存提款、轉帳、跨國提款及預借現金等服務。

隨新住民、移工人數攀升及日韓觀光客疫後回流需求，土銀ATM提供多國語言操作畫面，包含中文、英文、日文、韓文、印尼文、泰文及越南文的七國語言操作畫面，方便外語人士使用。

土地銀行指出，本次ATM除增設七國語言外，同時也新增土銀智能客服QR-Code及推播OTP驗證服務。

客戶即日起操作土銀ATM若碰到問題，可隨時使用手機掃瞄土銀QR-Code，與線上智能客服對談獲得協助；而土銀亦開放ATM申請推播OTP驗證，讓客戶快速完成認證，使用金融服務更順暢。

此外，因應服務升級需求，土地銀行再度強化網路銀行、ATM通路服務功能，包括申請網路銀行（限查詢功能）、重置網銀代號與密碼、申請FIDO驗證等多項服務，讓客戶用網銀或就近使用土地銀行ATM即可完成申辦。

ATM 土地銀行 土銀

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