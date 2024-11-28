AI世代下企業如何應戰？專家給四大關注面向

人工智慧（AI）變化快速的趨勢下，許多企業都在問，要如何跨出第一步？安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會28日共同舉辦玉山安永科技論壇，建議企業在發展同時應關注創新合作、應用負責、資料隱私、風險管理等四大面向。

安永諮詢服務股份公司總經理張騰龍致詞表示，在這個數位浪潮席捲全球的時代，AI技術已經成為推動創新和增長的關鍵。本次論壇將深入討論AI如何改變企業的營運模式，如何在數位轉型的過程中確保數據的安全與合規性，以及如何建立有效的AI風險管理框架，讓台灣企業在智慧時代中保持競爭力。

新竹科學園區管理局副局長陳國樑則分享，近年來AI快速發展帶來的產業變革，在企業及人們的日常應用都埋有AI的影子，全球政府因應這波創新性的變革，在快速變化中進行數位治理而有可依循的原則，以及國際間訂定AI立法原則及模式，我國針對AI基本法立法的推動進行平衡創新與監管需求。

陳國樑進一步說明，目前國際所重視的數位治理議題，包括創新合作、應用負責、資料隱私、風險管理的四大推動重點以及七大基本原則。

為了迎接更多新的挑戰和機會，安永也建置EY.ai平臺，協助企業使用AI實現業務轉型，安永亞太區首席創新長羅奕智強調安永使用該平臺的三個關鍵原則，包括藉由治理和倫理準則來建立對AI的信心，透過現有解決方案的整合來創造長期價值以提升生產力，以及鼓勵人才將AI作為增加能力的工具，解鎖更高層次的工作和經驗。

至於各產業未來如何運用AI？羅奕智認為，企業在維持以人為核心的同時，應積極推動AI歷程，並將AI納入企業策略應考慮的關鍵因素。

針對金融機構應如何在內部加強AI影響的合規機制，亞洲創新中心（納斯達克創業家中心聯盟）執行董事陳淑敏認為：第一點，金融機構可在內部加強合規機制，建立相關治理框架、政策與實踐方式；第二點，可設立AI治理委員會，建立跨職能團隊負責監督AI技術的開發和使用，加強AI治理層面；第三點，定義金融機構的AI相關政策，要求遵守AI使用的補充指南和具體要求，包括法律聲明與使用條款、引入通用公共政策準則。

陳淑敏分享，有鑑於AI新興領域的重要性，建議金融機構應制定一套公共政策原則，簡明且一致地傳達立場，以便與當地和全球的監管或立法機構交流。

專題座談最後階段，由多位專家聚焦於企業如何有效導入AI以及應用過程中的策略與挑戰，提醒企業在引入生成式AI時，應遵循哪些法規與政策，並提供相關準備的建議；也涵蓋企業內部的資訊能力建設以及人才發展的挑戰，在追求創新的同時，潛在風險該如何管理，都應更加關注。