人生財富增長 壽險業建議善用利變壽險打造「終身俸」

2024年世界棒球12強賽，中華隊擊敗日本隊，奪下世界棒球冠軍獎座，刷新台灣棒球歷史新頁，向全世界宣告台灣棒球實力。這不僅是台灣棒球界的榮耀時刻，也是選手們人生財富增長的機會。據估冠軍隊伍總獎金將超過3億台幣，中華隊28名選手，換算下來每位選手將領取千萬元以上的高額獎金。無論是滿載榮譽的體壇選手、領豐厚獎金的職場人士或獲贈高額遺產的平民百姓，AIA友邦人壽建議可善用利率變動型壽險「優沛起始日」與「生存保險金」兩大特色，搭配短繳費年期，將手上的獎金換成職涯生活結束後細水長流的終生俸，保障退休生活。

當職業生涯結束後，穩定的「被動式收入」對是否能繼續享受高品質生活的影響有多重要？過去曾有奧運金牌選手以自身經驗在受訪時坦言，因不懂理財而讓一次領到的獎金付諸流水，甚至語重心長地告誡：「運動員真的要領終身俸，不要『假會』」。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，無論是運動員或是職場人士，都有「退役」的一天，因此提早準備退休至關重要。尤其是要建立持續收入管道，方能在退休後依然有穩定的經濟來源。

以「友邦人壽富利優沛美元利率變動型還本終身保險」為例，提供3年、6年與12年三種繳費年期，8組「優沛起始日」，最早可設定從保險年齡30歲之保單週年日起開始領生存保險金，且可依條款約定選擇年給付或月給付，最長領到保險年齡99歲，穩定現金流等同終身俸。且未來身故保險金還可分期定期給付傳承給下一代，最短5年，最長30年，穩定照顧後代。