金管會加強打擊詐欺力道 攔阻金額已逾155億

金管會28日於行政院院會報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領」（下稱打詐行動綱領）2.0版阻詐面向精進措施。將升級為五大面向持續推展跨部會合作，強化跨域合作、運用AI科技防詐共同打擊詐欺犯罪及納管虛擬資產服務提供業者為三大工作重點。

金管會指出，打擊詐欺為政府施政首要項目之一，防制詐騙需要跨部門、跨領域的合作，在行政院的政策指導下，遵循打詐行動綱領1.5版四大面向之策略及行動方案，與內政部及相關部會、各金融機構共同攜手，攔阻詐騙案件的金流。金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，2023年迄今攔阻金額已超逾新臺幣155億元。

金管會指出，打詐行動綱領2.0版，透過「識詐」、「堵詐」、「防詐」、「阻詐」、「懲詐」，升級為五大面向持續推展跨部會合作，強化跨域合作、運用AI科技防詐共同打擊詐欺犯罪及納管虛擬資產服務提供業者為三大工作重點，希望達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的目標。

金管會說明，為回應政府對於打擊詐欺視同作戰及加強打詐力道致力全面防制詐騙發生，打詐行動綱領2.0版積極提升政府打擊詐欺犯罪之成效，阻詐面向推出精進措施，重點包含，推動建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」、督導金融機構辦理防杜人頭公司戶之強化措施、督導發卡機構加強信用卡交易監控機制、配合詐欺犯罪危害防制條例推動VASP相關阻詐規範及配合推動VASP業者自律管理。金管會指出，阻詐面主協辦機關將按打詐行動綱領2.0版指引，推動各項防制詐騙措施，持續強化金流安全。

金管會並強調，金融機構與VASP業者透過資訊合作及科技防詐面執行打詐行動綱領2.0版防詐措施，可以在確保正常客戶使用金融服務權益下，以更快速、更精準、更有效發現詐騙，並攔阻金流，公私協力建構完善金融防詐網，攔阻非法詐欺金流，遏阻金融服務遭濫用、減少民眾財產損失，保障合法經濟，以健全我國產業之發展。