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「Dream Big 元大公益圓夢計畫」助築夢 9團體齊聚發表會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控暨元大文教基金會11月舉辦第八屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」期末發表會。元大金控／提供
元大金控暨元大文教基金會11月舉辦第八屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」期末發表會。元大金控／提供

元大金控（2885）暨元大文教基金會本月舉辦第八屆Dream Big元大公益圓夢計畫期末發表會，現場九個來自全台各地的圓夢團體，以音樂、戲劇及互動等演出，展現學童、長者及身障團體「當我全力以赴！」的圓夢旅程。元大文教基金會深化教育，打造共融，串連多元團體合作，及志工參與的方式支持，成為最厚實的靠山、最穩定的力量。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，基金會持續以「公益平台」為核心，透過充實教育資源，成為圓夢團體後盾。本屆聚焦三大議題，包含「科技教室．永續未來」、「樂齡生活．暖心陪伴」及「因為有愛．共融無礙」，更將募資、產業科技等知識投注到計畫中，推動公益教育的深化與擴展，今(2024)年共號召2,040人次志工參與，為社會帶來正向影響力。

啟發教育是實踐夢想的最佳途徑，發表會開幕演出以空拍畫面，帶領觀眾到新北豐珠中學、花蓮縣新城國小、高雄市新庄國小等校，探索各校如何將數位科技融入課堂，包括倡議東北角環境保護、黑水虻產業知識，以及中華民國公益藝術家協會以AI技術修復照片等，在學習中提升學童對永續議題的關注與意識。

隨著超高齡社會來臨，元大持續陪伴長者活到老學到老，新北市愛相隨親子成長協會今年在計畫支持下，帶領超過60歲長者參與劇團課程，站上人生第二舞台。臺灣教育協會與金門大學學生合作，深入當地24個社區，帶長者以肌力訓練增強身體韌性，台中市唯劇場同樣積極走入社區，聚焦長者的心理健康，以懷舊治療與長輩對話互動。

近年社會對多元、平等、共融重視度躍升，在元大公益圓夢計畫中，折翼天使樂團、台灣晨光治療教育暨人智學發展協會、天主教白永恩神父社會福利基金會展開相互跨團交流，讓大家看到不一樣的一面；晨光治療協會提供兒少更多服務機會，將古坑小農咖啡豆帶給白永恩神父基金會慢飛天使「給能哥」沖泡，共同推動與社會共融共好。

元大公益圓夢計畫於2016年開辦至今，已投入逾9,000人次的志工服務，超過23萬人次受惠。元大深耕公益的堅持，讓每一個計畫都是一個Big Dream，元大持續與團體們共同圓夢、彼此援夢，在公益路上攜手向前。

元大金控

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