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富邦證券、富邦期貨與富邦金控集團工會續簽團體協約 打造和諧職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券及富邦期貨分別與富邦金融控股公司集團工會續簽團體協約，由富邦證券總經理郭永宜（右）、富邦期貨董事長陳瑞珏（左）與富邦金控集團工會理事長吳曉文（中）代表簽約。富邦金控／提供
富邦證券及富邦期貨分別與富邦金融控股公司集團工會續簽團體協約，由富邦證券總經理郭永宜（右）、富邦期貨董事長陳瑞珏（左）與富邦金控集團工會理事長吳曉文（中）代表簽約。富邦金控／提供

為打造勞資和諧的職場環境，富邦證券及富邦期貨11月27日分別與富邦金融控股公司集團（2881）工會續簽團體協約，持續提升員工權益。儀式由富邦證券總經理郭永宜、富邦期貨董事長陳瑞珏與富邦金控集團工會理事長吳曉文代表簽約。行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、臺北市政府勞動局副局長游竹萍、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等貴賓均出席見證。

富邦證券總經理郭永宜表示，富邦證券持續打造優於法令的勞動條件與友善健康的職場，本次為富邦證券與富邦金控集團工會第三次締結團體協約，歷經了四次協商會議凝聚共識，其中在有薪產假、親屬喪假等條件均大幅優於法令規定。在生育補助上，提供每胎10萬元，且提供育有6歲以下子女的員工，每位子女每年2萬4千元的育兒補助。另外，2025年元月起，員工持股信託會員每月公提金各級距均提高1,000元，依員工職級最高提升至新台幣4,000元，勞資雙方提撥同等金額，共享企業營運成果。

富邦期貨董事長陳瑞珏表示，富邦期貨致力形塑多元、尊重、溝通和諧之工作氛圍，打造健康幸福的工作職場，推行優於法令規定的勞動條件及員工福利，使員工需求受到完整照顧，增進員工幸福感，凝聚員工向心力並加深員工對企業的認同感。穩健的勞資關係是企業永續發展的基礎，富邦期貨將持續提供員工尊重、溝通、友善的職場環境。

富邦金控集團工會理事長吳曉文表示，近年來，富邦證券及富邦期貨在提升員工福利與勞資關係方面的努力有目共睹，對於減輕員工的生活負擔、認同員工在職場上的辛勤付出與努力，充分展現對同仁的尊重。富邦金控集團工會未來將與富邦證券及富邦期貨經營團隊繼續緊密合作，完善各項福利制度，確保和諧的勞資關係，使員工的需求得到及時回應。

富邦金控 期貨 職場

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