惠譽：2025台灣票券金融公司核心獲利將隨降息而持穩

惠譽信評預期，2025年台灣受評之票券金融公司 (BFC) 核心獲利能力將維持穩定，主係降息後資金成本降低以及債券收益率透過再投資提升，推動利差逐漸擴大。

所有受評BFC的評等展望皆為穩定，反映其有能力維持穩定的風險體質及與其評等對應且適切的損失吸收緩衝。其獲利能力於2022年、2023年下降後， 於2024年上半年呈現小幅改善，得益於商業本票業務手續費有所提高、淨利息收入成長或有利的交易利得。

截至2024年上半年底，受評BFC的平均惠譽核心資本（FCC）比率較2023年底下降0.8個百分點，主要因於2024年上半年配發現金股利所致。不過惠譽預期，其FCC比率將於2025年保持穩定，這受惠於其可控的成長及其他綜合損益投資的正面評價。

惠譽預期台灣穩定的經營環境以及受評BFC對紓困放款的零曝險將使其商業本票保證的資產品質維持穩健。儘管受評BFC的資金高度仰賴附買回融資，其應仍能夠維持穩定的資金來源與流動性，因為持有高信用品質的固定收益投資與穩健的系統流動性有助於部分抵減相關風險。