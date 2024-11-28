快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

空歡喜！182線龍崎段9張區間超速被撤銷 二審法官1理由不認同仍要罰

打造勞資和諧職場 富邦證券、期貨與富邦金控集團工會續簽團體協約

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

為打造勞資和諧的職場環境，富邦證券及富邦期貨27日分別與富邦金融控股公司集團工會續簽團體協約，持續提升員工權益。儀式由富邦證券總經理郭永宜、富邦期貨董事長陳瑞珏與富邦金控集團工會理事長吳曉文代表簽約。行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、臺北市政府勞動局副局長游竹萍、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等貴賓均出席見證。

富邦證券總經理郭永宜表示，富邦證券持續打造優於法令的勞動條件與友善健康的職場，本次為富邦證券與富邦金控集團工會第三次締結團體協約，歷經了四次協商會議凝聚共識，其中在有薪產假、親屬喪假等條件均大幅優於法令規定。在生育補助上，提供每胎10萬元，且提供育有6歲以下子女的員工，每位子女每年2萬4千元的育兒補助。另外，2025年元月起，員工持股信託會員每月公提金各級距均提高1,000元，依員工職級最高提升至新台幣4,000元，勞資雙方提撥同等金額，共享企業營運成果。

富邦期貨董事長陳瑞珏表示，富邦期貨致力形塑多元、尊重、溝通和諧之工作氛圍，打造健康幸福的工作職場，推行優於法令規定的勞動條件及員工福利，使員工需求受到完整照顧，增進員工幸福感，凝聚員工向心力並加深員工對企業的認同感。穩健的勞資關係是企業永續發展的基礎，富邦期貨將持續提供員工尊重、溝通、友善的職場環境。

富邦金控集團工會理事長吳曉文表示，近年來，富邦證券及富邦期貨在提升員工福利與勞資關係方面的努力有目共睹，對於減輕員工的生活負擔、認同員工在職場上的辛勤付出與努力，充分展現對同仁的尊重。富邦金控集團工會未來將與富邦證券及富邦期貨經營團隊繼續緊密合作，完善各項福利制度，確保和諧的勞資關係，使員工的需求得到及時回應。

富邦金控 期貨 職場

延伸閱讀

中華電明年調薪 優於3%

工會號召百車圍中鋼總部抗議 中鋼運通：遺憾難接受

堅持遠端！Ubisoft巴塞隆納工作室員工對公司提起訴訟：突然且不透明

中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議

相關新聞

國泰金：股利一定比去年好 爭取殖利率逾4%

國泰金控昨（27）日舉行法說會，對於配息，總經理李長庚表示，會努力把績效做出來、把獲利提高，假設沒有意外，明年配發今年股...

底價降5％ 台金聯再標售北港工業區土地

台灣金聯昨天宣布，十二月一日起第三度標售「雲林北港工業區」（前萬有紙廠）土地，底價卅二點三億元，明年一月十五日開標。

國壽股市獲利逾900億

國泰金控昨（27）日舉行法說會，旗下國泰人壽股票投資大賺。資料顯示，國壽今年前三季在股市實現獲利938億元，年增1.86...

國銀房貸、建融逾放額攀高 10月分別升至近70億元、41億元

央行打炒房讓房貸戶、建商扛不住了嗎？金管會公布10月國銀承做房貸、建築融資逾放金額，各攀升到近70億元和41億元，各是逾...

15銀行放款比率逾27% 房貸錢荒仍未解

據金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點，但仍是今年來第三高水位，有1...

租賃設專法 公會爭發言權

立委要求租賃產業設專法並納管，指定主管機關，租賃公會預定本周內召開會議，會商業界共識，爭取立專法條文的發言空間，傾向將消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。