把握鎖利最後機會！美元優利定存年利率上看10%

把握鎖利最後機會！12月美元定存陸續登場，市場預估聯準會年底前有機會再度降息，凱基銀行、聯邦銀行、匯豐銀行、台新銀行、中國信託銀行、華南銀行等都祭出美元定存優惠方案，年利率最高上看10％。

凱基銀行即日起至12月31日止，推出換匯優存專案，以美元為例，以非定存幣別之資金換匯後辦理，轉換至美元並同時辦理定存，即可享7天期年利率10%優惠，起存門檻只要1,000美元。

聯邦銀行（2838）即日起至12月31日止，推出1個月期美元定存8%優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。

匯豐銀行亦推出美金優利定存專案，即日起至12月31日，鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，給出3個月期年利率6.6%定存專案，首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，則可享有3個月6%美元定存，單筆最低承作金額皆為美金3萬元，每一客戶最高承作金額為美金100萬元。

台新銀行則限時提供美元3個月期年利率5%，承作門檻只要1,000美元起的專案，期限只到今年11月29日止；另外，台新銀加碼再推出14天期的換匯外幣定存專案，美元及澳幣14天期年利率達6.5%，期限則到今年12月31日。

中國信託銀行即日起至12月20日提供單筆承作1萬元至3萬元，美元1個月期年利率4.7%、3個月期年利率4.5%、6個月期年利率4%；3萬元以上1個月期年利率5.2%、3個月期年利率5%、6個月期年利率4%的優惠利率。

華南銀行即日起至12月17日，限時推出美元定存專案，凡國內分行客戶親臨櫃檯，以新臺幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之新資金承作美元專案定存，起存額10萬美元(含)以上，無金額上限，即享1個月期年利率4.38%或3個月期年利率4.45%優惠。

銀行業者提醒，除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等。另外，外幣定期存款仍須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應當妥適規劃資金運用後再行申辦。