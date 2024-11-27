華銀扎根金融教育 走進校園

華南銀行為推廣金融知識、實現社會共好，自2023年9月起與台灣金融研訓院攜手合作，推出「國小體驗式金融素養教育計畫」，由華南銀行金融專業從業人員擔任「Co Co」老師辦理宣導，建立小學生正確金融觀念，使金融素養教育向下扎根。

「國小體驗式金融素養教育計畫」以創新的教學方式深入台南地區的小學，藉由華南銀行「Co Co」老師，透過簡單直白的語言、生活化的舉例和有趣的互動遊戲，讓小學生在潛移默化中建立起正確的金融觀念。此計畫不僅得到了台南市政府的高度肯定與支持，且在台南地區小學間反應熱烈，112學年度共辦理宣導195班共計585場次，區域涵蓋台南33個行政區、74所小學、觸及1萬4,325人次。

金融素養的培養，將對孩子們未來的生活產生深遠的影響，金融知識的普及不僅有助於個人正確的管理財務，更是社會和諧與繁榮的基礎。華南銀行深知及早教育的重要，將持續通過此計畫宣導金融素養教育及以行動實踐，致力讓更多的孩子掌握金融知識，並將這些知識應用到日常生活中，為他們的未來建立良好的基礎，所以華南銀行於113至115學年度將持續耕耘台南，走入校園辦理「國小體驗式金融素養教育計畫」，期待在所有支持和參與這項計畫的單位和個人共同努力下，推動金融教育的普及，實現社會共好。

展望未來，華南銀行將持續秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念提供優質金融產品與服務，並繼續走入社區與校園辦理各項金融知識宣導、推動金融知識普及，協助各族群民眾建立正確金融觀念及預防詐騙，為落實社會共好盡一份心力。