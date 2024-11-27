快訊

聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

玉山青棒全方位訓練營 開訓

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行資深副總林榮華（左四起）、U18世界盃冠軍台灣隊長鄭宗哲、中華棒協副秘書長賴德剛、訓練營總教練鄭達鴻（左三）等人於「2024玉山青棒全方位訓練營」開訓典禮合影。 玉山銀行／提供
玉山銀行資深副總林榮華（左四起）、U18世界盃冠軍台灣隊長鄭宗哲、中華棒協副秘書長賴德剛、訓練營總教練鄭達鴻（左三）等人於「2024玉山青棒全方位訓練營」開訓典禮合影。 玉山銀行／提供

玉山銀行持續積極推動國內青棒各項基礎工程，為台灣棒球扎根。為期三天的「2024玉山青棒全方位訓練營」昨（27）日在桃園市開南大學正式開訓，共有近50位青棒選手獲選參加。

此次訓練營由選手與執教經歷豐富的鄭達鴻擔任總教練，更特別邀請U18世界盃奪冠隊的隊長、目前效力MLB匹茲堡海盜隊的好手鄭宗哲擔任客座講師，期望藉由「玉山盃大學長」的國際賽與美國經驗，親身指導打擊、守備、基礎防護等多元面向，來提升台灣青棒選手的球技。

玉山盃是台灣青棒最高殿堂，如同日本甲子園，每年從玉山盃賽中都會遴選出優秀選手組成中華青棒代表隊，參與U18世界盃或是亞洲青棒錦標賽，今年9月在台灣所舉辦的亞洲青棒錦標賽，台灣代表隊打敗日本，成功奪得睽違17年的亞青賽冠軍。

玉山推動玉山盃至今18年來，台灣共獲得四次冠軍、五次亞軍、三次季軍的優秀成績，並已有超過200位選手投入職業棒球發展。

而最近剛結束的2024年世界棒球12強賽事中，台灣也連敗日本、美國等強隊，奪得隊史首座世界冠軍，其中許多台灣代表隊的成員，包含林昱珉、潘傑楷等，皆曾經在玉山盃努力、如今已在職業棒球領域持續發光發熱，顯現玉山盃對於青棒人才的培育，透過有系統的提升與扎根，已獲得相當優異的成果。

為歡慶台灣代表隊勇奪冠軍，玉山銀行推出「Team Taiwan, Give me Five !」刷卡優惠，2024年11月29日至12月1日使用玉山Wallet信用卡掃碼付於全家便利商店消費，不限金額享5%玉山e point回饋（需登錄）。

玉山未來也會持續投入棒球運動，並與日本職棒攜手促進台日棒球交流。邀請大家持續關注，一同為台灣的棒球、台灣的青棒加油！

日本 玉山銀行

延伸閱讀

名醫教授共助平鎮青棒投手 1年百萬經費保護球員

棒球／玉山青棒訓練營開訓 鄭宗哲分享經驗

冬盟／希望參加實戰調整打擊狀態 鄭宗哲加入台灣山林

奪冠立碑有前例！U18奪冠新北立碑外觀曝 成球員重要精神象徵

相關新聞

國泰金：股利一定比去年好 爭取殖利率逾4%

國泰金控昨（27）日舉行法說會，對於配息，總經理李長庚表示，會努力把績效做出來、把獲利提高，假設沒有意外，明年配發今年股...

底價降5％ 台金聯再標售北港工業區土地

台灣金聯昨天宣布，十二月一日起第三度標售「雲林北港工業區」（前萬有紙廠）土地，底價卅二點三億元，明年一月十五日開標。

國壽股市獲利逾900億

國泰金控昨（27）日舉行法說會，旗下國泰人壽股票投資大賺。資料顯示，國壽今年前三季在股市實現獲利938億元，年增1.86...

國銀房貸、建融逾放額攀高 10月分別升至近70億元、41億元

央行打炒房讓房貸戶、建商扛不住了嗎？金管會公布10月國銀承做房貸、建築融資逾放金額，各攀升到近70億元和41億元，各是逾...

15銀行放款比率逾27% 房貸錢荒仍未解

據金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點，但仍是今年來第三高水位，有1...

租賃設專法 公會爭發言權

立委要求租賃產業設專法並納管，指定主管機關，租賃公會預定本周內召開會議，會商業界共識，爭取立專法條文的發言空間，傾向將消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。