玉山青棒全方位訓練營 開訓

玉山銀行持續積極推動國內青棒各項基礎工程，為台灣棒球扎根。為期三天的「2024玉山青棒全方位訓練營」昨（27）日在桃園市開南大學正式開訓，共有近50位青棒選手獲選參加。

此次訓練營由選手與執教經歷豐富的鄭達鴻擔任總教練，更特別邀請U18世界盃奪冠隊的隊長、目前效力MLB匹茲堡海盜隊的好手鄭宗哲擔任客座講師，期望藉由「玉山盃大學長」的國際賽與美國經驗，親身指導打擊、守備、基礎防護等多元面向，來提升台灣青棒選手的球技。

玉山盃是台灣青棒最高殿堂，如同日本甲子園，每年從玉山盃賽中都會遴選出優秀選手組成中華青棒代表隊，參與U18世界盃或是亞洲青棒錦標賽，今年9月在台灣所舉辦的亞洲青棒錦標賽，台灣代表隊打敗日本，成功奪得睽違17年的亞青賽冠軍。

玉山推動玉山盃至今18年來，台灣共獲得四次冠軍、五次亞軍、三次季軍的優秀成績，並已有超過200位選手投入職業棒球發展。

而最近剛結束的2024年世界棒球12強賽事中，台灣也連敗日本、美國等強隊，奪得隊史首座世界冠軍，其中許多台灣代表隊的成員，包含林昱珉、潘傑楷等，皆曾經在玉山盃努力、如今已在職業棒球領域持續發光發熱，顯現玉山盃對於青棒人才的培育，透過有系統的提升與扎根，已獲得相當優異的成果。

為歡慶台灣代表隊勇奪冠軍，玉山銀行推出「Team Taiwan, Give me Five !」刷卡優惠，2024年11月29日至12月1日使用玉山Wallet信用卡掃碼付於全家便利商店消費，不限金額享5%玉山e point回饋（需登錄）。

玉山未來也會持續投入棒球運動，並與日本職棒攜手促進台日棒球交流。邀請大家持續關注，一同為台灣的棒球、台灣的青棒加油！