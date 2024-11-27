虛擬帳號防詐 兩路控管

虛擬通貨平台及交易業務事業（VASP）的虛擬帳號，淪為詐騙犯罪工具，金管會近日再透過銀行公會，再強化虛擬帳號的資金斷點強化管控措施，要求銀行兩方向控管異常交易金流。

其中，身為匯款行，必須落實KYC（認識你的客戶）以及設定交易監控措施；受款銀行則必須按照與平台業者訂立的合約管理，包括要限制虛擬帳號的匯款金額與使用，全面強化對虛擬帳號資金斷點管理。

據悉，匯款行有三大控管機制，包括臨櫃匯款發現受款人是平台業者時，要落實KYC，包括確認匯款人身分、關懷提問、了解匯款目的是否與匯款人背景或日常交易習慣關聯，並提醒防詐。

如果發現新增約定轉入帳戶是平台業者，除落實KYC，假設有疑慮，則最多可以延後約定轉入帳戶生效日為次二日。最後，如果民眾透過金融卡或網銀轉帳，銀行仍得持續監控該筆交易是否屬於異常交易。

另外，受款銀行在與虛擬通貨平台及交易業務事業業者簽訂契約中，必須設定虛擬帳號的單筆、每日與每月匯款金額限制。

契約中，必須限制虛擬帳號使用，每一位平台使用者只能分配到一個收款虛擬帳號，並約定僅能由單一同名銀行帳戶匯入款項，也就是限制該帳號只能由當事人同名的實體存款帳戶移轉。

若匯款超過限制的額度，銀行可以退還該筆款項，或延後一定日期再入帳。