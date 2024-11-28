租賃設專法 公會爭發言權

立委要求租賃產業設專法並納管，指定主管機關，租賃公會預定本周內召開會議，會商業界共識，爭取立專法條文的發言空間，傾向將消金、企金分開，並期政府與外界了解租賃業產業特性，主管機關不宜比照金融業由金管會主管，以免扼殺租賃業發展。

租賃業今年從年頭的到年尾飽受外界抨擊，先是年初的網紅YT影片「山道猴子」引發外界關注先買後付（BNPL）與中古車貸，引導年輕人過度消費、還不出錢的社會悲歌，最近又被立委指控租賃業向銀行借錢再貸放給建商，是政府打房破口。

儘管租賃公會39家會員公司，沒有一家的不動產相關放款占比達到立委指控的10%或者利率高達10%多，但是三大租賃業者：中租控股、裕融與和潤先由金融消費者保護法規範其BNPL與中古車貸等消金業務，之後再立專法指定主管機關全面納管，似乎已經定調。

由於租賃業的業務並非只有消費金融，長期以來租賃業承擔遠高於銀行授信風險，扶助台灣中小企業、小微商業發展的功能與貢獻，若是比照金融業高度監理的標準，恐怕難以運作，且金管會請銀行公會委外研擬融資公司專法草案，租賃公會幾乎是被晾在一邊。為了產業發展考量，且三大租賃業者都是租賃公會的重要會員，因此租賃公會近日擬開會會商共識，再向政府相關單位包括經濟部、金管會等溝通。

租賃業者指出，目前的了解是金管會傾向先將前三大租賃業者都納金融消保法規範，但是金融消保法的條文與罰則是根據金融業所設，套用在租賃業身上不符比例原則，主管機關必須要做調整。

另外，租賃業在中小企金業務上並沒有問題，即使要設專法，企金與消金是否也以分開處理方式較為合宜？從此角度看，立委強力要求金管會做為租賃業主管機關，還不如主管中小企業的經濟部合適。

租賃業者強調，租賃業沒有像金融業吸收大眾資金必須被高度監理的問題，根據民法借貸並非特許行為，消金部分參考金融消保法做出合適的規範與管理之外，若要把租賃業比照金融業由金管會管理，恐怕租賃業以後業務發展將大為受限。