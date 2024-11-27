10月退票率0.28％ 半年新高

中央銀行昨（27）日公布10月存款不足退票概況；受到億元以上大戶退票增加影響，10月退票金額比率增至0.28％，創半年新高，並較9月增加0.06個百分點。據統計，10月億元以上退票大戶共二家，個人與公司戶各一家，金額分別為1.3億元與2.6億元，合計3.9億元；9月則是沒有任何億元以上退票大戶。

央行指出，10月票據交換張數為379萬3,228張，較9月減少32.43％，票據交換金額為9,317億元，較9月減少21.88％，主要是10月較9月減少兩個月底峰日，票據交換張數及金額均減少。

央行官員解釋，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；10月無月底峰日，9月則有兩個月底峰日。

另外，10月存款不足退票張數共計3,051張，占票據交換張數比率為0.08％，較9月略增0.01個百分點；存款不足退票金額26億元，占票據交換金額比率為0.28％ ，較9月增加0.06個百分點，主要是大戶退票增加。

央行表示，10月公司戶退票張數占全體退票張數比重較9月增加2.18個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較9月增加3.9個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

銀行主管指出，國內景氣熱絡、股市高點震盪，促使個人與企業還款能力轉強，10月退票金額比率上升，主要是退票大戶金額增加影響，並非景氣下滑導致。今年前十月退票金額比率平均為0.26%，較去年同期的0.27%，下跌0.01個百分點。

央行每月公布退票概況，今年10月退票率跳升至半年新高，引發市場關注。

對此，銀行主管分析，退票率很容易受到個案影響，特別是億元以上退票大戶較多時，退票率往往容易跳升，但暫時不宜將此和景氣下滑連結，因為若與景氣有關，通常需觀察較長時間，而不是短期的一、二個月。