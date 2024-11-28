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美元定存高利 衝上10.5%

經濟日報／ 記者戴玉翔楊筱筠／台北報導
美元示意圖。 路透
美元示意圖。 路透

國銀持續推出美元高利定存專案，吸引投資人目光；包括永豐銀行、凱基銀行、聯邦銀行、滙豐銀行與台新銀行，近期均推出年利率逾6%的高利定存專案、最高飆至10.5%，著眼聯準會已啟動降息循環，國銀高利專案期限不長，多數只到今年底，想鎖住高利率的投資人手腳要快。

永豐銀行近期推出7天期年利率10.5％專案、為目前市場上最高水準，最低申購金額100美元起，透過線上或臨櫃換匯都可享有，專案活動至明年1月23日為止。

凱基銀行宣布，即日起至12月31日止，推出換匯優存專案，以美元為例，以非定存幣別之資金換匯後辦理，轉換至美元並同時辦理定存，即可享7天期年利率10%優惠，起存門檻只要1,000美元。

聯邦銀行即日起至12月31日止，推出1個月期美元定存8%優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。

滙豐銀行鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，給出3個月期年利率6.6%定存專案，首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，則可享有3個月6%美元定存，單筆最低承作金額皆為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。

台新銀行推出14天期的換匯外幣定存專案，美元14天期年利率達6.5%，單筆承作門檻1000美元起，期限至今年12月31日為止。

另外，包括渣打銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行等，也都推出年利率逾5%的高利定存專案。

渣打銀的美元高利存款活動，定存部分，單筆最低起存新資金10萬美元起，可以拿到4個月5％定存利率；第二，活存新資金1萬美元起最高拿5.4％、6萬美元最高拿5.6％活存利率，專案期限至今年底止。

中信銀提供單筆3萬元以上高利定存優惠，1個月期年利率5.2%、3個月期年利率5%、6個月期年利率4%，專案期限至今年12月20日。

北富銀推出的美元高利專案，1個月、3個月及6個月期，最高利率分別為5.2％、4.7％以及4.2％，起存門檻為3萬美元起，專案期限至今年底。

凱基銀行 定存

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