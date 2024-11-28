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底價降5％ 台金聯再標售北港工業區土地

聯合報／ 記者朱漢崙陳雅玲／連線報導

台灣金聯昨天宣布，十二月一日起第三度標售「雲林北港工業區」（前萬有紙廠）土地，底價卅二點三億元，明年一月十五日開標。

台金聯日前因為董事長施俊吉無預警遭撤換，接任的呂政璋上任三天閃辭，人事紛爭成為政壇話題；而施俊吉在離任前更爆料自己被撤換是因為擋人財路，質疑與北港工業區土地標案有關，他擔心日後國家資產被賤賣。

台金聯代理董事長郭文進表示，這次訂的底價比第一次的底價卅三點八億元，低約一點五億元，降幅百分之五，主要因為道路整修、拓寬的因素會占用使用面積，因此底價略降，但仍高於第二次標售的底價。對於為何選擇此時標售，郭文進提出三大原因，包括回應社會各界對這塊土地動向的關切；提供台商因應川普二點○回台設廠選擇；盡速釋地創造北港地區可觀就業產銷商機。

對於台金聯再度標售這塊土地，施俊吉昨說，這個底價是合理的，因為當時他在進行第二次標售時，也曾經考慮到道路成本由公司吸收的這個問題，所以第二次標售的底價，的確是比第一次低，但這次底價的決定和他沒有關係。

台金聯表示，這次標售土地面積除工業用地四點三五萬坪外，還有建地一三一八坪（每坪以十二萬元計算，可興建主管宿舍）及六層樓員工宿舍之建物約八百坪。郭文進指出，工業用地每坪底價七萬元，已降無可降，且相較第一次標售底價僅降低一點五億元，沒有打八折出售情形，因此絕無賤賣，有信心能順利出售。

北港房仲業者蘇聖賓說，工業用地依據土地位置、土地面積、土地形狀不同，價格也有所差異。北港工業園區為甲種工業用地，附近有一處甲種工業用地已以每坪十二至十五萬元成交。

他認為，北港工業園區離市區近，且台積電在嘉義太保設廠，車程不到半小時，應可受惠外溢效應，但該園區土地面積大，投資金額龐大，且為素地，開發確有風險。此外，素地開發要花費很多心力，都是讓企業卻步的可能原因。

北港 施俊吉 金聯

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