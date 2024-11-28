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國泰金：股利一定比去年好 爭取殖利率逾4%

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金總經理李長庚。 圖/聯合報系資料照片
國泰金總經理李長庚。 圖/聯合報系資料照片

國泰金控（2882）昨（27）日舉行法說會，對於配息，總經理李長庚表示，會努力把績效做出來、把獲利提高，假設沒有意外，明年配發今年股利一定會比去年好，也將盡量爭取、股息殖利率能有逾4%水準。 

 國泰金去年配發現金股利2元、股息殖利率逼近4%大關；投資長陳晏如指出，今年前三季稅後純益1,034億元，較去年全年獲利倍增，每股純益（EPS)為6.78元，今年前十月EPS也超過7元、達7.13元。法人預估，明年配發今年的現金股利可望逾2.5元、上看3元。

陳晏如表示，股利政策要反映獲利增長，也會綜合考量同業的配發水準，國泰金重視投資人的期待，希望提供具競爭力的股息殖利率，現在配發量能非常充沛，股利政策正面樂觀，距離年底還有一個多月，會密切注意資本市場的狀況。

國泰金法說會重點
國泰金法說會重點

外界關注，美國總統川普明年上任後的影響，李長庚金句連發，他強調，有沒有川普都要過日子，不用把他當洪水猛獸，未來四年要和川普共舞，既然要舞，就想辦法跳得優雅一點。

他分析，川普有兩個大特點，一是角色變化很快，要抓緊節奏回應，其次，基本思維是「美國要偉大」，每個國家都不能占美國便宜、美國要占你便宜就對了，比起企業，對國與國之間的影響相對較大。

李長庚表示，從川普2016年任期來看，他很在意經濟發展、非常在意股價表現，政策上一定是希望美股要發展得好 ，而不是執行關稅等政策後，美股大跌20%、30%，這不是他所要的，了解這個思維與政策關鍵點，就能知道如何趨吉避凶。

對於聯準會明年降息步調可能放緩，李長庚表示，美國利率這麼高，很難想像有多少企業可以承擔，所以要慢慢走到比較可以接受的利率環境，不然就要提高生產力與獲利能力，才能忍受較高的資金成本與租稅成本。

對於今年金控獲利報佳音，明年的獲利展望，李長庚說，新的世界秩序與新的產業結構正在形成，過程中一定是「幾家歡樂幾家愁」，要想辦法趨避風險、掌握機會，「所以我永遠都看好」。

川普 美國 長庚

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