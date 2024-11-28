15銀行放款比率逾27% 房貸錢荒仍未解

據金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點，但仍是今年來第三高水位，有15家銀行承做不動產放款比率逾27%，已連三個月維持今年最多家數，顯示房貸錢荒未緩。

銀行圈認為，年底逢交屋旺季，各銀行又要陸續消化舊案，使各銀行不動產放款到年底前，都有機會「先走高」，整體錢荒可能要到2025年第2季才有機會趨緩。

銀行法72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以10月底個別銀行家數來看，逾27%者有15家，家數是連三個月維持今年最高，其中11家銀行占比落在27~28%警戒黃區、月增三家，另4家銀行落在28~29%警戒紅區、月減兩家，但沒有超過29%者。