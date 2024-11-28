國銀房貸、建融逾放額攀高 10月分別升至近70億元、41億元

央行打炒房讓房貸戶、建商扛不住了嗎？金管會公布10月國銀承做房貸、建築融資逾放金額，各攀升到近70億元和41億元，各是逾兩年（27個月）和近三年半（41個月），其中又以建融逾放金額單月大增3.8倍最高，兩大房市資產品質指標全轉趨惡化，引發關注。

銀行局副局長侯立洋說，10月房貸逾放月增2.43億元到69.88億元，連三個月走揚，是因房貸量大，讓逾放略增，但逾放比仍維持0.06%史上新低，也尚無較大逾放的個案；另10月建融逾放月增32.6億元到41.23億元，是因有一筆建商餘屋貸款個案，9月違約，10月打入逾放。

國銀前十月承做房貸與建融逾放金額

據了解，該筆逾放是安泰銀2020年主辦香港商新朗興業台灣分公司（為借款戶），以台中市西屯區建案「日匯」為擔保品的聯貸案，該案資金用途是「餘屋融資」，違約因素之一就是扛不住央行打餘屋，大砍建商餘屋貸款成數所致。

聯貸主辦行是安泰銀（2849），參貸行有永豐銀、新光銀、兆豐票、國際票、大中票、合庫票及全球人壽共七家。該案是2020年7月20日首次動撥，2023年7月20日到期日，至今貸放餘額是64.74億元。

銀行團說，受疫情波及，銷售不如預期，又逢央行出手打餘屋貸款、及平均地權條例修正影響，三大皆空讓借戶融資餘額無法降到央行規定的餘屋貸款成數，借戶申請展延一年後，依舊無法還款，最終變成呆帳。

「餘屋貸款」指建商把蓋好、卻沒賣掉的房子，跟銀行申請貸款。建商可用這些餘屋再借一筆資金出來，繼續獵地、推案，當房市看漲，建商待價而沽，變相成為「囤屋」讓央行出手。

央行從2020年底首度出手打建商餘屋貸款，今年是第三度出手，將建商餘屋貸款砍到三成，已讓各銀行對建商餘屋貸款再縮手。

一家銀行主管說，當銀行不再願意提供餘屋貸款，使建商資金周轉轉不過來，會出現三種效應，一、建商會延緩推案速度，二、建商無法囤屋、養地，進一步恐會將「賣不掉的房子」（餘屋）做降價求售，又以中小型建商為主，三、建商扛不住，最終出現違約、倒帳。

金管會昨公布10月國銀承做房貸與建融狀況。10月國銀承做房貸餘額10兆8724億元，年增11.07%終結連七個月走揚，侯立洋說，主因是政府持續做健全房地產方案、央行也提出第七波信用管制，加上十月有颱風價，工作天數下降使年增率下降。

建融餘額3兆8432億元，年增6.23%則連五個月走升，侯立洋說，是因配合政府都更危老政策、及週轉金需求，使年增率走高。



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