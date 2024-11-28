國壽股市獲利逾900億

國泰金控（2882）昨（27）日舉行法說會，旗下國泰人壽股票投資大賺。資料顯示，國壽今年前三季在股市實現獲利938億元，年增1.86倍；其中，國內股票投資報酬率高達17%、國外股票投資報酬率也達12.8%，國壽執行副總林昭廷指出，截至9月底，股票未實現利益仍有850億元。

截至今年第3季底，國壽總投資金額高達7.96兆元，海外投資占七成；資料顯示，包含ETF在內的國內債券報酬率約5.7%，國外債券報酬率約3.8%。

由於國內外股市上揚，國壽逢高實現資本利得，投資收益率維持良好，今年第3季底，避險後投資收益率高達4.15%；避險前經常收益率從去年同期的3.47%微減至3.45%，主要反映逢高實現資本利得，導致股利收入減少的影響。截至今年第3季，金融資產未實現損失約245億元，其中股票未實現利益約850億元。

今年第3季，新台幣匯率升值2.5%，但主要亞幣升值，國壽替代避險發揮成效，避險成本維持1.28%。

對於明年的投資策略，林昭廷表示，川普上任後「市場波動一定大」，國壽投資策略沒有太大改變，首重資產負債管理，因應2026年接軌新制，最重要的就是資產和負債的匹配，未來將以固定收益商品，像是美元債券、美元公司債等為主，不過股票會維持一定水位，市場出現適合長期買進的低點，就會伺機布局。

林昭廷說，金管會推出外匯價格準備金新制，國壽確實考慮申請，未來計畫在轉為新制、準備金大幅增加後，逐步降低傳統避險部位，但會選在「未來台幣貶值機率遠大於升值機率」時，以目前新台幣的價位，仍需「wait and see（觀望）」，現在這個時間點暫時不會申請。