兩度奪人資界奧斯卡 國泰證券獲「國家人才發展獎」肯定

有人資界奧斯卡美譽的「國家人才發展獎」公布2024年最新得獎名單，國泰證券以數據科技、永續金融為核心理念，導入組織與人才發展策略，建構完善的人才培育制度，於眾多大型企業中脫穎而出，二度獲此殊榮。國泰證券表示，兩度榮獲人才發展領域的桂冠殊榮，不僅展現企業在人才培育上的卓越成就，更彰顯國泰證券數位創新的經營成效。

國泰證券做為數位券商的領導品牌，堅信「人才」不僅是數位轉型成敗的關鍵，亦是企業維持競爭力的關鍵指標。國泰證券持續以 「數位經營」 做為核心驅動力，致力對各階層人員展開多元職能培育與發展，除了引進「數位雲端工具」、「自動化流程」、「行動辦公」來打造有效率的工作環境，更透過規劃全方位的線上、線下學習課程，如提供「數位工具學習營」、「主管共識營」、「培力小學堂」，協助員工打破傳統券商的營運框架，以全新的思維方式為客戶提供創新的數位服務。

國泰證券重視ESG議題，將「企業永續」概念融入公司營運日常，不僅導入「BCM營運持續管理機制」提高組織經營韌性，更積極落實兩性平權，重視女性同仁職場發展，近年來由女性擔任主管者占比達四成，同時也特別推動客製化的「圓夢計畫平台」，協助員工勇敢追夢、提升工作滿意度，全方位打造多元平等、幸福永續的友善職場。

不論是數位創新的經營思維，抑或是提供適才適所的幸福職場，國泰證券在人才發展領域的多項作為，近年來備受國內外多項獎項肯定。今年以來，國泰證券於7月首度獲得「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」、8月二度奪下「TSAA台灣永續行動獎」、9月進入「天下人才永續獎」百強榜單，11月再拿下「國家人才發展獎」，顯見品牌價值及對人才培育的資源投入提升，同時經營績效也蒸蒸日上，不僅台股經紀市占排名已攀升至前五大券商，複委託市占率更已連續8年維持領先地位。