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10月不動產逾放增加 銀行房貸及土建融風險雙拉警報

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
10月不動產逾放增加 銀行房貸及土建融雙拉警報。圖/本報資料照片
10月不動產逾放增加 銀行房貸及土建融雙拉警報。圖/本報資料照片

據金管會最新發布的10月不動產放款統計，購置住宅放款金額在10月底達10兆8724億元，年增率11.07%，已比起9月的12.27%再降，顯見房市管制政策和銀行因銀行法第72條之2的資金吃緊而限貸的雙重效應影響。

不過在此同時，卻看到房貸和土建融的逾放雙雙走高。其中，房貸儘管逾放比仍在0.06%，但今年10月的房貸餘放金額，卻為2022年8月以來最高，而建築貸款更是逾放比和逾放金額大增，10月土建融逾放金額為41億元，逾放比為0.11%，分別較9月的9億元、0.02%大增，其中，逾放金額和逾放比，均是109年12月，可說近4年以來新高，當時的逾放金額和逾放比分別為42億元、0.15%。

相較於10月的房貸金額年增率再降，10月的建築貸款餘額來到3兆8432億元，年增率6.23%，則較9月的5.71%為高，銀行局副局長侯立洋說明，銀行主要建融業務都來自都更危老和建商的周轉金需求。

對於10月的房貸年增率再降，侯立洋認為，除了和健全房市方案有關，另外10月有颱風假，工作天數下降，都使當月房貸放款年增率更低。

而最新的國銀不動產放款在銀行法第72之2的比率統計，10月底平均數為26.7%，28%至29%有4家（9月有6家），其中有1家為公股行庫，作為分子的不動產放款總量為15.06兆，分母為總存款餘額，則為56.4兆，另外，27%至28%有11家（9月有9家），其中，公股行庫有5家，而26%至27%有5家（9月6家）。

銀行在10月的不動款逾放增加，和安泰銀行出任管理銀行，的一筆65億元餘屋貸款聯貸案也有關。侯立洋說明，該貸款先前已獲展延一年，但9月不再展延之後，宣告違約，10月列入逾放，目前銀行團認為鑑價金額高於授信餘額，因此處份之後即可回收，該擔保品位於台中，共有3家銀行，1家壽險，4家票券參與，已進入法催程序。

公股行庫 房貸

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