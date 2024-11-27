中華信評調升南山人壽信用評等 公司回應了

南山人壽27日發布新聞稿指出，中華信評公布南山人壽信用評等調升至「twAA+ / S&P A- (穩定)」，本次中華信評的調升，主要考量南山人壽在審慎的業務成長與投資策略支持下，使資本與獲利能力提升，評估在較大壓力情境（99.8%信賴水準）下擁有充足的資本強度，並評估未來兩年，南山人壽將維持強等級的資本與獲利水準及令人滿意的財務風險結構。

南山人壽表示，中華信評及標普全球(S&P Global Company)分別將南山人壽的長期財務實力與發行體信用評等也由「twAA」(穩定)調升至「twAA+」(穩定)，以及由「BBB+(穩定)」調升至「A- (穩定)」。

南山人壽營運獲利穩健，堅守初心以保險本業守護保戶及社會，不僅著重於長天期保障型商品溫和的保費成長，並結合商品推出對應的健康照護服務，2024年重啟投資型保險商品新契約業務，恢復全方位的產品線，持續挹注業績動能，厚植永續經營的根基。

近日，南山人壽也獲頒2024年亞洲保險業獎「年度最佳壽險公司」大獎，這是繼2022年勇奪「年度最佳健康保險公司」之後，再度獲得《Asia Insurance Review, AIR》的大獎肯定。不僅讓國際看見台灣壽險業，更展現保險業在全世界共同面臨社會變遷、氣候、疫情等不同挑戰時，作為台灣韌性支柱的關鍵力量，南山人壽也承諾將會持續陪伴保戶，做好準備面對未知挑戰，讓「未來 有備而來」。