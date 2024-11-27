安聯人壽響應倡議：為保險業女性賦能 展現職場平權

根據2024世界經濟論壇報告指出，具有多元共融文化的企業，員工發揮潛力的可能性平均較其他企業高出3.8倍，為了迎向多元、平等、共融 (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI)，打造新時代職場文化，身為全球最大的金融服務集團之一，安聯集團亞太區以身作則倡導性別平等，推出#SHEsecures倡議，賦能所有職場女性，為了響應此一倡議，安聯人壽於27日假台北寒舍艾美酒店舉辦「安聯儷人盛會Amazing U」，邀請30位女性業務同仁齊聚一堂，安聯集團亞太區執行長艾努莎(Anusha Thavarajah)亦專程抵台參與盛會，除了表達集團對於台灣市場的重視，更強調#SHEsecures倡議希望為安聯的女性同仁提供全面性的資源和支持，提升其專業成長，並促進保險業的多元共融。

安聯集團亞太區執行長艾努莎(Anusha Thavarajah)表示，「#SHEsecures倡議是金融諮詢業的創舉。我們很高興提供此一平台，讓我們的業務同仁和員工在專業和個人方面都能蓬勃發展。通過營造一個共享學習和經驗的環境，#SHEsecures倡議將幫助她們發揮最大潛力，建立一個更具韌性和多元化的社會。」#SHEsecures倡議旨在創造一個共融和協作的工作環境，解決女性在競爭激烈且複雜的保險領域所面臨的獨特挑戰；作為這項倡議的一部分，安聯將為女性同仁提供豐富的資源，涵括專門設計的培訓和教育支援、學習交流機會、量身打造的商品，以及提高生產力的數位工具等等。

尊重多元、公平與共融(DEI)的企業文化，是維持創新活力的重要關鍵，也是企業永續的培育加速器。響應安聯集團亞太區 #SHEsecures倡議，以「亞太金融業永續典範」為願景，安聯人壽舉辦「安聯儷人盛會Amazing U」，邀請女性業務高階主管及業務菁英出席，會中安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)進一步指出，「女力崛起是全球社會發展最重要的趨勢之一，在台灣安聯人壽，57% 業務同仁是女性，貢獻年度總年化保費的 60%；安聯百萬圓桌會議 (MDRT) 資格會員中也高達六成是女性，彰顯她們對工作的重大奉獻精神。安聯人壽致力打造多元共融的性平友善職場，共創公平與共融的企業文化，讓每位團隊成員都能理解並認同個體間的差異性，人人擁有相同的機會，獲得公平的評估考核，並能發揮個人所長。每一個聲音，都值得被聽見，安聯人壽將持續打造多元思維、公平待遇及包容性的工作環境，進而激勵員工發揮潛能，讓職場成為員工的有力後盾，邁向人才適性發展的企業永續願景。」

安聯集團亞太區致力透過 #SHEsecure倡議為業務團隊賦能，挹注豐沛的外勤支援機制與最新數位資源等多元培育方案，透過各項數位工具開發，助其實現卓越的職業生涯。在台灣，安聯人壽將延續「升遷管道透明、紮實教育訓練制度」的企業文化優勢，積極推動領先就業市場的「百萬領袖創業計畫」，提供新進業務同仁專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24個月專案津貼，以及晉升獎金等專案內容，幫助對創業有理想、有想法、有企圖心的朋友，在安聯「百萬領袖創業計畫」的培訓下，能夠不斷超越極限，成為領袖拓展創業夥伴和建構長遠的保險事業。因此，「百萬領袖創業計畫」鎖定五大類人才，無論是各行各業專業人士、金融產業人才，或是不想朝九晚五的上班族、Z 世代學子及往多職涯發展的族群，都歡迎成為安聯人壽的保險事業夥伴，透過逐步職級晉升，培育新世代成為擁有國際視野的業務菁英，並逐步建構出自己理想的保險事業。

安聯人壽呼應安聯集團亞太區#SHEsecures倡議，推動女力 Empower，支持女性自我實現，共創 DEI 多元共融的職場環境。安聯人壽深信「性別平等」和「女性賦權」是促進社會正義和經濟繁榮的重要推力，也是實現永續發展目標不可或缺的一部分，致力於為她們提供各種資源，並通過專業研討會、進階培訓和領導力發展計劃、專門的指導和輔導，如「安聯儷人盛會Amazing U」，打造性別多元與共融環境，期以兼容並蓄的團隊與工作環境，領導台灣金融業者再創永續發展新境界。