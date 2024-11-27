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股匯雙挫 新台幣連2貶收32.534元

中央社／ 台北27日電

台股今天重挫343點，新台幣雖有出口商拋匯支撐，外資午後擴大匯出下拖累新台幣由升轉貶，新台幣兌美元今天收盤收32.534元，貶2.4分，連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額增至17.005億美元。

美國標普和道瓊26日創下新高，但費城半導體指數下挫1.21%，加上美國總統當選人川普（DonaldTrump）擬增加關稅效應持續，台股今天由權值股領跌走低，終場下跌343.98點，收在22334.78點，跌破季線22582點及半年線22548點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超523.28億元。

外匯交易員表示，鄰近月底雖有出口商拋匯支撐新台幣，但外資午後擴大匯出下，新台幣因此連帶走弱；新台幣兌美元今天開盤價為32.46元，最高32.455元、最低32.576元。

外匯交易員指出，川普的言論近期為市場帶來震盪，新台幣短期可能呈震盪整理，後續還是要看外資在台股動向而定。

根據央行統計，美元指數走貶0.45%，日圓大升1.38%，韓元升0.34%，新加坡幣升0.3%，人民幣小升0.09%，新台幣小貶0.07%。

外資 新台幣

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