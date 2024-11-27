快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

南韓首爾破紀錄大雪影響逾200航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

元大金控入選商周碳競爭力100強 發揮金融影響力

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
元大金控積極響應國際減碳趨勢，入選商周2024年「碳競爭力100強」。元大金控／提供。
元大金控積極響應國際減碳趨勢，入選商周2024年「碳競爭力100強」。元大金控／提供。

元大金控（2885）以氣候變遷下的綠色先鋒當責，積極響應國際減碳趨勢，設定2050淨零排放目標，透過系統化、科學化的管理方式推動內部減碳策略，提供多面向的綠色金融商品服務，今年首次參與商周集團2024年「碳競爭力100強」調查即入榜，綠色競爭力獲得評審肯定。

碳競爭力100強由商周集團與台大風險中心產業氣候風險研究團隊自2022年起主辦，結合公開資料及問卷評比，是國內唯一將「碳」與企業營運表現掛鉤的指標調查，洞悉企業如何將減碳行動具體轉變成企業競爭力。

元大金控導入ISO管理系統控管環境績效卓越，2018年國內據點取得ISO14064-1溫室氣體盤查驗證，2022年成為首家通過SBT科學基礎減碳目標的綜合金融業。透過智慧能源監控、採購再生能源、汰換高耗能設備等減碳行動，2023年碳排放量較2020年減量22%，大幅超越原目標12.6%。

身為「永續金融先行者聯盟」成員，元大金控透過多元商品及服務攜手利害關係人一起投入氣候解決方案，旗下子公司元大證券的線上投資理財服務完成碳足跡查驗，元大銀行全系列信用卡完成碳中和查驗，推展永續連結貸款，鼓勵企業將資金運用在綠色用途；更擴展永續精神至供應鏈，優先採購環保、節能、減碳等標章產品，連續13年獲環境部綠色採購績優肯定，利用以租代買的服務型商業模式租賃事務機，落實循環經濟；今年3度獲國家企業環保獎-銀級獎，更入選《金融時報》2024亞太氣候領袖。

秉持「為後代推動更好的未來」初衷，元大金控付諸行動實現這份跨世代的承諾，連續5年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，積極議合往來客戶與供應商踏上減碳之路，展現金融業對社會及環境的影響力，共創永續家園。

元大金控 減碳

延伸閱讀

北市感謝內湖企業共推綠運輸 交通軟硬兼施漸有解

台大醫院新竹分院 攜手嘉農合作開發聯名款農嘉黃豆漿

群創再登「碳競爭力100強」 為全球淨零排放貢獻力量

城鄉差距擴大逾8倍 首屆竹科ESG論壇聚焦大新竹永續

相關新聞

房貸「錢」荒未緩？15家銀行不動產放款水位列警戒區

據金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點，但仍是今年來第三高水位，有1...

打炒房扛不住？10月房貸、建融逾放額跳增 餘屋貸款現呆帳

央行打炒房讓房貸戶、建商扛不住了嗎？金管會公布10月國銀承做房貸、建築融資逾放金額，各攀升到70億元和41億元，各是逾兩...

國泰金總經理李長庚：歐洲和中國經濟有撐 就能抵減關稅戰衝擊

國泰金總經理李長庚今天在法說會後受訪指出，美國總統川普上任使新的世界秩序和產業結構正在形成，其中關稅對全球經濟的影響，李...

國泰金總經理李長庚：未來四年要和川普共舞 就要跳得優雅

川普2.0來臨，金融業將如何因應？國泰金控總經理李長庚在今日第三季法說會後受訪時強調，重要的心法在於要懂得「趨吉避凶」，...

國泰金法說會／李長庚談川普上任：不用把他當洪水猛獸 要懂得趨吉避凶

國泰金控（2882）27日舉行法人說明會，對於川普明年上任後的影響，國泰金控總經理李長庚指出，「有沒有川普都要過日子，不...

新台幣午盤持平 暫收32.51元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.51元，持平，成交金額6.2億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。