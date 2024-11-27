國泰金總經理李長庚：歐洲和中國經濟有撐 就能抵減關稅戰衝擊

國泰金總經理李長庚今天在法說會後受訪指出，美國總統川普上任使新的世界秩序和產業結構正在形成，其中關稅對全球經濟的影響，李長庚認為，只要歐洲和中國經濟有撐，就能抵減關稅衝擊。

李長庚分析，這二年歐洲景氣相對弱，中國也弱，而過去二、三年看到獨強的美國，主要得力於AI，台灣也受AI加持，台灣在產業結構大調整的時代，是站在贏的這方，世界和產業都隨川普上台都在重構，他相信台灣的產業因應能力很強，能跟得上來。

至於其他國家，李長庚特別提及中國及烏克蘭，像中國若能將債務穩住，不動產不再下跌，以及俄烏戰爭影響降低，使烏克蘭、整個歐洲地區恢復經濟發展，那麼美國雖然有關稅，但這二個經濟未再往下掉，就能抵銷影響。

李長庚分析，川普政策的影響面一定是幾家歡樂幾家愁，因此，要掌握機會、規避風險，國泰金也會從股債匯的影響面評估，兼顧自身資產面和客戶營運及資產布局，引導客戶趨吉避凶，除了有些產業受影響大，建議調整，有些反而會建議客戶提前布局。

他也認為，美國獨強，最主要是AI優勢，台灣也受惠，在AI和半導體都受惠，但關稅會否影響出口等，認為影響仍有限，至於台積電補助的相關影響是短期的，只要生產力是要借助半導體和AI的運用，台積電利基會一直存在，李長庚也再強調，台灣既然和美國連動性高，就要懂得趨吉避凶，短期間將資產配置作調整，還是可以開心過日子。