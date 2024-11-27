信託公會舉辦大專生競賽 秀信託創意提案舞台

信託公會今年持續舉辦校園信託扎根活動，繼高中職信託知識競賽於11月13日順利圓滿完成後，另一項信託競賽的重頭戲是「大專院校信託創意發想競賽」。這項競賽舉辦的初衷，是鼓勵學子們養成思考問題、解決問題的能力，也給予年輕學子們發揮創意的舞台，思考如何利用信託制度解決周遭生活問題。

「大專院校信託創意發想競賽」是國內唯一為推廣信託而舉辦的校園競賽活動，並已連續舉辦三屆，本屆是由致理科技大學財務金融學系規劃籌辦，報名參賽的大專院校共有12校，計65隊260人報名參加，訂於27日舉辦決賽。今年決賽隊伍的亮點是有跨校學生組隊參加，各隊提案也相關廣泛且貼近社會需求，例如單親家庭、環境保護等，同學們在決賽時也都有精彩的陳述表現。

信託公會秘書長呂蕙容提到，「大專院校信託創意發想競賽」選拔程序十分嚴格。首先，學生提交的書面資料需完整呈現提案目的和動機，並提出解決實務問題的信託規劃，最後只有12隊能進入決賽，所以若能通過書審，代表已先打敗大多數隊伍，證明提案資料相當具水準；進到第二階段後，每隊需要在短時間內向評審們說明提案重點，憑臨場反應和口條爭取評審青睞，最後能得前三名的隊伍，更證明在提案品質與陳述方面都在水準之上。

致理科技大學財務金融系主任張佳雯指出，今年「大專院校信託創意發想競賽」遞件提案有許多亮點。首先，信託目的與受益族群更多元廣泛：例如針對單親家庭或特殊境遇家庭提出信託服務整合平台概念；有針對保護自然棲地公益信託的建議、以及以懷孕母親與空巢家庭為對象的信託規劃；顯示學生們能關注社會不同族群議題，並且學習利用信託來解決問題。

其次，今年入選決賽的提案也看到針對社會知名人士發生的財產糾紛提出信託解方：例如前政壇高官、知名企業已故創辦人等，顯示信託觀念已種在學生心中，會以信託制度來規劃人生面臨的財產安排。

大專組信託創意競賽在經過嚴格初審與決賽後，今年是由東吳大學、元智大學、德明科技大學與台北藝術大學合組的隊伍，為單親家庭建構完整資源的信託平台提案奪得冠軍，而代表致理科技大學的兩組隊伍，分別以解決企業創辦人遺產紛爭與為自閉症兒童照顧的信託提案分居二、三名，顯示學生們的想像力相當豐富，信託規畫完整度與臨場表現也十分優異，實至名歸。

呂蕙容提到，今年「信託校園扎根計畫」的執行成果較往年更亮眼；在「高中職知識競賽」的人數與隊數再創新高，也吸引全國北中南多家名校學子加入競賽，並取得好成績；「大專院校信託創意發想競賽」也看到年輕學子的提案品質與創意更上層樓，今年評審團更加入兩名信託業主管，在實務上與可行性方面更可給予年輕學子們中肯意見。

「信託校園扎根計畫」設計的兩類競賽均期許學生們早早培養對信託的瞭解，並希望未來有更多年輕且具創意的人才加入信託業。信託公會將持續推動「信託校園扎根計畫」相關活動，也希望能帶動更多學校與信託業進一步合作，讓信託觀念扎根，信託服務成長興盛。