國泰金總經理李長庚：未來四年要和川普共舞 就要跳得優雅

川普2.0來臨，金融業將如何因應？國泰金控總經理李長庚在今日第三季法說會後受訪時強調，重要的心法在於要懂得「趨吉避凶」，他直言，川普對墨西哥、加拿大加徵關稅，實則「項莊舞劍，意在沛公」，目標非常明確（指中國），愈密切池魚之殃就愈高；他也正向看待因應對策指出，只要懂得如何趨吉避凶進行資產的重新配置，仍能活得好，他並以跳舞形容，「未來四年既然要與川普共舞，就設法跳得優雅一點吧」。

川普1月20日之後就要上任，金融業如何因應相關衝擊近來都成為法說會上焦點。李長庚分析，川普有兩個特質，一是他決策很快，但也會很快調整，因此，金融業者也必須捉緊節奏，快速回應轉變，其二，川普所作的事，「就是要讓美國偉大！」因此，他要取消全體的協議，未來轉變為一對一的方式，而且擺明就是其他國家不能占美國便宜，搞清楚上述這兩個重點就知道如何因應了。

李長庚指出，比起個別企業的影響，國與國的影響反而更大，因此，要找到正確的關鍵點，以及在哪些國家造成影響，要懂得趨吉避凶。他也分析，川普非常在意經濟和股市的表現，倘若加徵關稅下來，讓股市跌20%、30%，這絕不是他要的，接著一定很快調整，「因為他是務實的商人，什麼都要讓美國得到好處。」

李長庚說，在上述的邏輯之下，國泰金會檢視投資區域，例如美國是否為較好的投資區域？哪些產業會受到影響？如此因應之下，他笑說，不用聽到川普二個字就發抖，「都要設法活下去，而且要活得好。」

美國對墨西哥、加拿大加徵關稅，也衝擊台股近兩日表現，對此李長庚以「項莊舞劍，意在沛公」形容，真正目標為中國，「和目標對象的關係密切度愈高，池魚之殃就愈高」。所以部位的調整重點就在此，尤其只要被川普作為目標了，也許今天加收10%，接下來就拉高至40%，不確定性太高，這時就該減少部位。

李長庚也認為，從2022年以來已持續兩年高利率，美國會漸走向可接受的利率環境來降低企業的成本。他指出，川普本身影響有好有壞，例如他在任時，股市是好的，重點在於了解他的政策走向、把資產及客戶引導到好的方向。