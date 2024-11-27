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房貸「錢」荒未緩？15家銀行不動產放款水位列警戒區

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點。路透
據金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點。路透

金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點，但仍是今年來第三高水位，有15家銀行承做不動產放款比率逾27%，已連三個月維持今年最多家數，顯示房貸錢荒未緩。

銀行圈認為，年底逢交屋旺季，各銀行又要陸續消化舊案，使各銀行不動產放款到年底前，都有機會「先走高」，整體錢荒可能要到2025年第二季才有機會趨緩。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以10月底個別銀行家數來看，逾27%者有15家，家數是連三個月維持今年最高，其中11家銀行占比落在27~28%警戒黃區、月增三家，另4家銀行落在28~29%警戒紅區、月減兩家，但沒有超過29%者。

此數據顯示，10月有部分銀行房貸水位下降，使銀行從「紅區」轉「黃區」家數較上月多了兩家。

據金管會掌握，落在警戒「紅區」者，僅剩一家大行庫，較上月少了兩家；落在警戒黃區者，則有五家行庫，較上月增加兩家，顯示各銀行積極控管房貸量，持續降低集中度。

銀行局副局長侯立洋說，10月底國銀承做不動產放款餘額15.06兆元，總存款加金融債餘額56.4兆元，因計算72-2條總存款分母月增0.66%，高於不動產放款分子月增0.23%，使整體10月底不動產放款比率較上月下滑0.12個百分點到26.7%。

房貸 金管會

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