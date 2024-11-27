快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

國銀港商聯貸案踩雷 建築融資逾放額飆逾3年高點

中央社／ 台北27日電

安泰銀行統籌主辦、共8家金融機構參與的香港商新朗興業台灣分公司聯貸案遭倒帳，銀行於9月宣告此案違約，10月列入逾放，根據金管會統計，今年10月底國銀建築融資逾放額飆高至新台幣41.23億元，創41個月新高。

金融市場9月傳出由安泰銀行統籌主辦的香港商新朗興業台灣分公司聯貸案遭倒帳，參貸行包括永豐銀行、新光銀行、國際票券、兆豐票券、大中票券、合庫票券及全球人壽，合計8家金融機構成苦主。主辦行安泰銀當時對外說明，身為管理行會展開訴追程序。

根據金管會統計，今年10月底本國銀行建築融資逾放餘額飆高至41.23億元，創2021年6月以來、41個月高點，單月大增32.64億元。國銀建築融資逾放比走高至0.11%，創2021年8月以來、39個月新高。

金管會銀行局副局長侯立洋證實，國銀有發生一起餘屋貸款個案轉列逾放，導致10月逾放比走高。

他說明，先前此案曾展延1年，展延到期後授信戶仍無法還款，銀行於9月宣告此案違約、10月列入逾放，此聯貸案共涉及8家金融機構，分別為3家銀行、4家票券及1家壽險，授信餘額約65億元。

侯立洋表示，銀行有請資產公司對聯貸案擔保品進行鑑價，因鑑價金額高於授信餘額，具有市場價值及十足擔保，銀行評估債權有保障；聯貸行也已啟動法催程序，進入催債流程以確保債權。

安泰銀行 聯貸案

延伸閱讀

臺銀主辦鐵道局1,693億聯貸

金管會：微電車納保強制險過渡期將屆 近19萬輛投保

年度最大聯貸案鐵道局1,693億元 臺銀主辦力挺政府政策

京華城聯貸案 中石化：子公司鼎越與銀行團達成協議

相關新聞

房貸「錢」荒未緩？15家銀行不動產放款水位列警戒區

據金管會統計，10月底整體國銀不動產放款比率是26.7%，已較上月高峰下降0.12個百分點，但仍是今年來第三高水位，有1...

打炒房扛不住？10月房貸、建融逾放額跳增 餘屋貸款現呆帳

央行打炒房讓房貸戶、建商扛不住了嗎？金管會公布10月國銀承做房貸、建築融資逾放金額，各攀升到70億元和41億元，各是逾兩...

國泰金法說會／李長庚談川普上任：不用把他當洪水猛獸 要懂得趨吉避凶

國泰金控（2882）27日舉行法人說明會，對於川普明年上任後的影響，國泰金控總經理李長庚指出，「有沒有川普都要過日子，不...

新台幣午盤持平 暫收32.51元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.51元，持平，成交金額6.2億美元

傳500元紙鈔換成12強台灣隊 卓榮泰：尚未定案

我國奪下世界棒球12強賽冠軍，對於後續的慶祝活動外界討論熱烈，更傳出賴總統想把500元紙鈔圖像改成台灣隊，對此，行政院長...

新台幣開盤升5分 為32.46元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.46元開盤，升5分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。