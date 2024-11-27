台企銀獻愛 線上實體攜手「企鵝家族」關懷小腦萎縮症病友

台企銀（2834）以企鵝造型吉祥物Hokii為數位金融品牌象徵，攜手別稱「企鵝家族」的中華小腦萎縮症病友協會，發起線上祝福公益活動，邀請民眾為病友加油打氣，同時台企銀也捐贈物資予企鵝家族，希望透過實際行動，喚起大眾對疾病的認識與支持。

小腦萎縮症為罕見家族性遺傳疾病，遺傳率高達50%，發病初期走路搖晃，為了保持平衡兩腿微張，走路如同企鵝一般。中華小腦萎縮症病友協會（簡稱「企鵝家族」）自民國90年成立以來，已服務全台近1,000名病友及500個家庭，積極推動人性化安養服務計畫、產前篩檢與基因檢測，並投入相關醫學研究，期望加速治療進展。

臺企銀11月起發起「企鵝同行 讓愛延續」線上祝福小卡活動，運用數位科技結合公益發揮綜效，民眾可透過線上留言，為病友們加油打氣，將心意化作力量。本月25日台企銀副總經理乙增祥也率領吉祥物Hokii化身遞愛大使，帶著民眾祝福親赴企鵝家族，並捐贈128箱紙尿褲、濕紙巾等物資，期望為病友的日常生活提供協助，同時藉此讓更多人關注並支持小腦萎縮症家庭。

企鵝家族推動「復健娛樂化計畫」，將音樂輔療與肢體復健結合，透過音樂、藝術等形式，鼓勵病友從中找到樂趣。活動當日，病友也為臺企銀團隊帶來精彩口琴表演，透過音樂跨越身體限制，傳達生命熱愛，同時展示音樂訓練對復健的助益。

台企銀善盡企業社會責任，不僅與企鵝家族合作，台企銀總行大樓「意象大稻埕藝文空間」也曾為唐氏症基金會身心障礙者舉辦聯合畫展，本月也邀請從小深受罕見自體免疫疾病所苦的彩墨書畫家林衍馨舉行個展。台企銀將持續發揮影響力，啟動愛的循環，為社會帶來更多溫暖與關懷。