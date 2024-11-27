國泰金法說會／李長庚談川普上任：不用把他當洪水猛獸 要懂得趨吉避凶

國泰金控（2882）27日舉行法人說明會，對於川普明年上任後的影響，國泰金控總經理李長庚指出，「有沒有川普都要過日子，不用把他當洪水猛獸來看」；他分析，川普有兩個大特點，一是角色快速改變，必須抓緊節奏回應，其次是他的基本思維是「美國要偉大」，各國不能占美國便宜、要讓美國占你便宜就對了，所以比起企業，對國與國之間的影響相對比較大一些。

李長庚表示，從他2016年的任期來看，川普很在意經濟發展與股價表現，政策上一定是希望美國股市要能夠發展得好，而不是執行關稅等政策後，美股隨即大跌20%、30%，這不是他想要的，投資人只要了解這個思維、政策關鍵點，就要稍微懂得趨吉避凶。

李長庚說，川普是務實的商人，什麼都想要讓美國得到好處，投資人可以思考該怎麼因應，「聽到川普兩個字不用發抖，不管有沒有他都要想辦法活下去、而且要活得好，如果能進一步瞭解他的想法，就可以因應得比別人更好。」

李長庚說，「川普選上了，未來四年就是要和川普共舞，既然要舞，就想辦法跳得優雅一點吧！」況且，川普本身影響威力很大，但影響有好有壞，比如說先前在任時股市表現是好的，台灣剛好在AI半導體相關產業上有跟上來，所以站在贏的一方，只要台灣跟美國經濟連動性高，就要懂得趨吉避凶，台灣有些產業相對比較辛苦，要把自己的資產或引導客戶的資產往比較正向發展的地方來做配置，並減少較高風險的投資，短期間內可用這種方式因應。

國泰金今天舉行法說會，旗下國泰人壽前三季在股票市場實現獲利高達938億元，年增1.86倍；國內股票投資報酬率高達17%。目前股票未實現利益仍有850億元水準。國泰人壽執行副總林昭廷表示，川普當選後「明年市場波動一定大」，將來國壽股票部位會保持在一定水準。截至9月底，國壽未實現利益仍有850億元，相較上半年有千億元水位，大減逾百億元，主要因為股市下跌，加上第3季國壽每月都有實現股票的資本利得。