相伴一生有秘訣 凱基人壽短影音揭示保險給伴侶保障

情感的長久維繫，不僅仰賴心靈契合，更需雙方在價值觀和未來規劃上達成共識，一旦兩人想法出現歧異，便容易產生爭執，根據知名網路媒體調查發現，台灣情侶或夫妻常見的分手原因中，看不到未來和金錢觀、價值觀不同皆名列前茅，為了幫助伴侶克服這些狀況，凱基金控（2883）旗下凱基人壽於YouTube Shorts和Instagram Reels兩大短影音平台，推出「保險神助攻，伴侶有保障」全新系列短影音，邀請專家現身分享，喚起大眾對規劃未來保險保障的重視，為感情關係外加一層保障防護網，讓相伴一生的美好承諾得以實現。

隨著關係的演進，伴侶會面臨的情境和責任也各異，專家於影片中針對不同伴侶關係的狀況，個別對症下藥提出建議。以正處熱戀期的年輕情侶為例，時常出門旅遊，到各地約會，除花費將提升，生活中的風險也隨之提高。對此，凱基人壽建議可以透過規律適足的保險規劃，來奠定穩健且充足的保障基礎。當雙方認定彼此為終生伴侶時，將對彼此的人生承擔共同責任，攜手共度的旅程中，若有不可預測的風險發生，自身和伴侶的生活就會連帶受到影響。尤其是面對突如其來的重大傷病或意外，所衍生出的龐大醫療支出，甚至工作收入長期中斷，都將帶給雙方沉重的生活壓力。因此，凱基人壽建議除了做好規律的財務安排，更應強化醫療險和意外險保障，將愛的承諾轉化為實質的守護的力量。

伴侶間為愛投保，凱基人壽首推「醫+意」投保組合，透過「凱基人壽超術配手術終身保險」（以下簡稱「超術配」)、「凱基人壽好多意終身傷害暨兒童傷害失能保險附約」（以下簡稱「好多意」)，強化手術醫療和意外傷害保障。投保組合中的「超術配」，保障內容涵蓋手術醫療保險金、特定處置保險金和創傷縫合處置保險金，當有手術或治療處置需求時，可幫助分擔手術費用，同時亦可以選擇其他治療處置，增加治療方式的彈性。

若意外事故較為嚴重，投保組合中的「好多意」保障範圍除了涵蓋意外身故保險金或喪葬費用保險金、重大燒燙傷保險金外，還包含意外失能保險金，以及每年生存給付，最高15年的意外第1~6級失能安養保險金，得減輕伴侶的照護壓力。

考量若不幸罹患重大傷病，恐將面臨更高額的醫療費用及更長期的工作收入損失，對個人及伴侶將造成更為沉重的壓力。凱基人壽建議可以進一步強化重大傷病保障，投保「凱基人壽醫卡守護重大傷病定期健康保險」，保障內容涵蓋全民健保重大傷病項目中22大項，可細分超過300項疾病，一旦診斷符合條款內的重大傷病，並取得相關證明文件，於申請後並經理賠審核通過後，即可領得一次性給付重大傷病保險金，有助於減輕自身及伴侶財務壓力，一起從容面對後續康復挑戰。

凱基人壽在乎你的在乎，幸福你的人生，長期關注民眾對健康保障的需求，推出多元保險商品。