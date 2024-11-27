慧洋等15家第一上市公司法說會 12月登場
台灣證券交易所為提升第一上市公司及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流管道，12月5日、6日、9日、10日、12日舉辦今年第4季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」共計13場，包括慧洋-KY（2637）、大洋-KY（5907）等15家公司參與，提供第一上市公司及創新板公司與投資人面對面雙向溝通平臺，使投資人了解第一上市公司及創新板公司營運績效。
法人說明會將由各公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，向投資人說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。
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