傳500元紙鈔換成12強台灣隊 卓榮泰：尚未定案

我國奪下世界棒球12強賽冠軍，對於後續的慶祝活動外界討論熱烈，更傳出賴總統想把500元紙鈔圖像改成台灣隊，對此，行政院長卓榮泰27日表示，相關的紀念方式現在都還可以討論，目前還沒有定案。

台灣隊在本屆世界12強棒球賽奪下冠軍，網路上就有人提議，可以將現行500元鈔票的形象，改成本屆台灣英雄，傳出賴總統也有意支持。對此，卓榮泰指出，在大家還在非常興奮的心情底下，這樣的討論來自於民間、來自各界的朋友，來自國人的更多。在聽到各方的意見之後，政府除了昨天一整天安排相當多的活動、程序，甚至讓他們能夠在街上跟國人見面的相關活動之外，緊接著下來，重要的是如何保存國家在棒球競賽上面的實力，繼續爭取更好的成績，這個更重要。

至於大家所期待的一種紀念性的方式，卓榮泰說，無論是什麼樣適宜的方法，現在都還可以討論，目前還沒有定案。當然大家提到紙鈔的一個紀念性，這是一個非常直接的想法，包括央行也有它的想法跟態度，但目前還沒有做進一步的討論。不過，他認為很快就可以跟大家報告政府的決定是如何，以及下一步的動作。但還是要再次強調，政府最重要的是讓台灣在下一次的國際賽事上，繼續拿到更好的成績，這個才是現在最積極想做的事。