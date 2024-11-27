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台股尚勇 統一台灣動力基金掌握台股全方位成長 Power

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣動力基金報酬率。(資料來源：晨星)
統一台灣動力基金報酬率。(資料來源：晨星)

「Team Taiwan挺台灣，台股投資選Taiwan Power！」台灣棒球隊展現台灣尚勇力量，在世界12強金牌戰勇奪冠軍。今年台股漲幅全球第三，也讓世界看見台灣。據CMoney統計至11月25日，加權指數今年來大漲27.98%，勝過歐美及亞洲主要國家股市。AI強勁需求有望帶動年底台股表現，投資人可以利用統一台灣動力基金（UPAMC Taiwan Power Fund），讓統一投信金獎團隊幫你鎖定台股長期成長Power。

統一投信金獎團隊投研實力堅強，深獲各大基金獎肯定，歷年累積獎項達127座。統一台灣動力基金長期表現在台股一般型基金中名列前茅，是投資人追求長期財富成長的好夥伴。根據晨星10月31日數據，統一台灣動力基金近十年報酬率高達476.4%，在同類型基金中排名第四；近五年報酬率逾200%，遠勝同類型基金平均值133.14%。就像棒球外野手的守備範圍廣，能夠靈活應對來自各方的擊球，統一台灣動力基金投資範圍橫跨電子及傳產，可以快速應變類股輪動，掌握台股全產業Power。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，近期美國經濟數據及企業財報皆顯示，消費支出保持穩健，使經濟有望朝不著陸方向邁進。聯準會降息速度雖仍存在不確定性，但利率調降的趨勢不變，資金面仍有利股市評價上升。加上近期台股外資空單在期貨結算後，也略微降低，籌碼面轉佳，使台股年底有機會震盪向上。

產業方面，AI訂單能見度高，使張哲瑋看好相關供應鏈後市表現。他表示，先前輝達財報顯示AI需求保持暢旺，預計2025年第1季市場需求將持續大於供給。GB200已在近期開始出貨，目前供應鏈對明年第1季按時放量的態度樂觀，有望帶動相關類股營收及獲利成長。另外，因應高速傳輸需求提升，交換器將升級至800G，新品將於明年出貨，使相關供應鏈有機會受惠。

台股

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