瑞銀鄧維慎：台灣2025年的增長將保持在強勁的3.2％

瑞銀投資銀行亞洲及中國經濟學家鄧維慎預計，台灣2025年的增長將保持在強勁的3.2%，然後在2026年放緩至2.4%。央行很可能會在2025年維持政策利率不變。

鄧維慎表示：「私人消費受到樂觀的收入增長和股票市場及房地產市場上漲所帶動的強勁財富預期的支持。因此，我們預計台灣的增長將在2024年加速至4.2%，這是自2022年以來最強勁的增長。」

儘管貿易戰進一步升級仍然是一個風險，但台灣在科技方面的優勢可能意味著，相對於其他國家而言，台灣所受的影響較小。台灣經歷了一波強勁的增長，2024年前三個季度實際GDP年增長率達到5.1%，成為亞洲增長率最高的經濟體之一。由AI驅動的出口增長是推動台灣出口增長的主要因素，而強勁的生產需求亦對國內投資活動產生積極影響。資本形成增長超過8%。